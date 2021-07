A beoltottak száma 5 millió 578 ezer fő, 4626-tal több, mint legutóbb. Közülük 5,3 millióan már a második oltást is megkapták. Az elmúlt 24 órában 56 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 945 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 30 019 fő - írja a koronavirus.gov.hu.

A koronavírus új variánsai ellen is kellő védelmet szavatol a kétszeri védőoltás. Fotó: Getty Images

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 744 051 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 34 875 főre csökkent. 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A delta vírusmutáns több európai országban erősen terjed, ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon.

h i r d e t é s

Lehet kérni harmadik oltást

Európában elsőként lehetővé válik a harmadik oltás mindenkinek augusztus 1-jétől. Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás. Az érvényes regisztrációval rendelkezők interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer- és Sinopharm-vakcina, illetve korlátozott mennyiségben még Szputnyik is foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-féle oltás is elérhető.

Válaszol a szakértő: Nem mindenkinek ajánlott a harmadik oltás - olvassa el a cikket ide kattintva!

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást. A Magyarországon oltakozni szándékozók mindenképpen hozzák magukkal az útlevelüket, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.

Itt még kötelező a maszkviselés

A koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt több korlátozás feloldásának újabb szakasza lépett életbe az 5,5 millió beoltott elérését követően. A kórházakban, szakrendelőkben, háziorvosi rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.

Már az uniós oltási igazolás is elérhető az EU-n belüli utazásokhoz. Akik az Európai Unión belül utazást terveznek, digitálisan töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós COVID-igazolást. Az igazolás nem minősül úti okmánynak és nem kerül hivatalból sem kiállításra, sem megküldésre.

Ebben az országban ismét bevezették az otthoni munkát. A cikket elolvashatja ide kattintva!