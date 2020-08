Koronavírus: 52 új magyar beteg és két áldozat

Annak érdekében, hogy elkerüljük az új koronavírus-gócpontok kialakulását és megelőzzük a közösségi terjedés felgyorsulását továbbra is be kell tartani az érvényben lévő járványügyi megelőző szabályokat - figyelmeztettek , hozzátéve: a legfontosabb, hogy csak a magukat egészségesnek tartó, tüneteket nem mutató emberek álljanak munkába, menjenek közösségbe, különösen tekintettel az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények dolgozóira. Kerüljük a zsúfolt helyeket, helyzeteket, különös tekintettel a zárt térben szervezett rendezvényekre.

Bár Norvégia besorolását mától sárgáról zöldre változtatták, s erről meg is jelent az országos tisztifőorvosi határozat a Hivatalos Értesítőben, a járvány ismét fokozottan erőre kapott több európai országban is, ezért a korábban életbe lépett beutazási szabályok (országok színkódolása, kötelező hatósági házi karantén, ennek kiváltására meghatározott számú negatív PCR-teszt stb.) továbbra is érvényben vannak. Várhatóan azonban szeptembertő további szigorításokat is életbe léptet a kormány. "" - fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökéget vezető miniszter a szerda délutáni, az államalapítási ünnepnap miatt korábbra hozott kormányinfón, azt hangsúlyozva: az oktatás újraindítása elengedhetetlen az ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma. A kormány jelenleg is azon dolgozik, milyen szabályokat fogadjanak el hosszú távon az új tanévre vonatkozóan. "Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályokat kell életbe léptetni" - emelte ki. Erről a bejelentés jövő héten várható.