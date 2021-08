Koronavírus: 45 új fertőzött, egy új áldozat itthon

Tegnap óta 45 új fertőzöttet igazoltak itthon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 549 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt huszonnégy órában egy beteg hunyt el, így az elhunytak száma 30 042 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 768 519 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 11 988 főre csökkent - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. 85 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen.

Az olimpia után a paralimpiát is nézők nélkül tartják meg Tokióban - jelentették be a szervezők. Kattintson a részletekért!

Terjed a delta variáns

A delta vírusvariáns több európai országban és már Magyarországon is terjed. Az első delta-fertőzöttet májusban találták itthon, azóta folyamatos az említett variánssal fertőzöttek számának emelkedése. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) májusig visszamenőleg megvizsgálta a laborok által beküldött összes mintát, és eszerint a beküldött 393 mintából 253-nál mutattak ki deltát, az utóbbi két hétben pedig heti 60-61 esetben igazolták a variánst.

h i r d e t é s

Oltás: még mindig lehet regisztrálni, időpontot foglalni

A beoltottak száma 5,69 millió fő, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. A COVID-19 elleni védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni az erre a célra létrehozott honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig szabadon foglalhatnak időpontot maguknak itt.

A harmadik oltását kapja meg egy nő Balatonfűzfőn. A kép forrása: MTI/Varga György

A diákok két vakcina közül választhatnak

Az iskola közeledtével a szülőknek érdemes átgondolniuk, beadatják-e a gyermeküknek a koronavírus-vakcinát. Magyarországon eddig 200 ezer 12 és 17 év közötti diákot regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk már fel is vette azt. A gyermeküket beoltatni kívánó szülőknek ajánlott interneten regisztrálni és időpontot foglalni. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna oltóanyaga.

Lehet regisztrálni a harmadik oltásra is

130 ezren már a harmadik oltásukat is felvették. Akik az év elején kapták meg az új típusú koronavírus elleni oltást, azok már a harmadik, emlékeztető dózisra is tudnak időpontot foglalni. Aki nem tud interneten foglalni, az a háziorvosánál is kérheti a harmadik adag beadását.

Nem mindenkinél ugyanazok a koronavírus-fertőzés korai tünetei, ha azokat életkor és nemek szerinti lebontásban, külön vizsgáljuk. Olvassa el a teljes cikket!