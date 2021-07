Koronavírus: 44 új fertőzött Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 44 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 437 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Összesen 741 083 ember gyógyult már ki a betegségből, az aktív fertőzöttek száma pedig 37 350 főre csökkent. 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen.

Pfizer, Sinopharm és Szputnyik oltásért is foglalhatunk időpontot

A beoltottak száma 5 529 428 fő, közülük 5 145 484 fő már a második oltását is megkapta. A vakcinákért továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható.

Egy nő megkapja az AstraZeneca második adagját. Fotó: MTI/Komka Péter

Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a határok mentén élők számára is. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.