Koronavírus: 4428 új eset és 187 halott itthon

Újabb 4428 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 295977-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 187 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 7725-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt.

A Wizz Air első nyilvános repülőtéri koronavírus-tesztelése Debrecenben.

Fotó: MTI/Balázs Attila

7335-en vannak kórházban

Jelenleg 198438 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 18 százalékuk budapesti. 7335-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 564-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 89814 személyt már gyógyultnak nyilvánították. A legfrissebb adatok szerint 45075 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 2,45 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

h i r d e t é s

Januárig marad a szigor

Koronavírus: milyen tünetekből tudhatjuk, hogy sokáig tart majd a felépülés? A válaszért kattintson ide!

A koronavírus-járvány továbbra is tombol Európában, így Magyarországon is. A fertőzöttek és kórházi ellátást igénylők száma még mindig nagyon magas. A legfőbb cél tehát jelenleg a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított. A jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés tehát január 11-éig életben marad. "Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el, az akkori állapotok ismeretében" - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is kijelentette, hogy december 31-én viszont biztosan nem lesz kivétel, vagyis a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani. Azóta a kormány újabb fél évre meghosszabbította a járványügyi készültséget.

Ezt se felejtsük el

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Koronavírus: antibakteriális bőrkesztyűt gyárt egy pécsi cég - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!