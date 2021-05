Koronavírus: 41 új áldozat itthon

Újabb 213 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 802723-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 41 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 29622-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

1373-an vannak kórházban

Jelenleg 98019 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1373-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 148-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 675082 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 11878 személy van hatósági házi karanténban, és 5,75 millió tesztet végeztek már el az országban.

Biros Erika ápoló beolt egy férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Részletek a vakcinázásról

Eddig már 5,04 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 3,19 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság átoltottsága jelenleg 52 százalékos, szemben az uniós 35 százalékos átlaggal. Eddig már több mint 5,18 millióan regisztráltak védőoltásra, és 90 százalékuknak már be is adták legalább az első adagot. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Miután a beoltottak száma átlépte az 5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. A kijárási tilalom és kötelező utcai maszkviselése megszűnt. A MÁV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz peronjain sem kötelező már a maszkviselés, a tömegközlekedési eszközökre felszállva azonban továbbra is el kell takarnunk az arcunkat az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében.

