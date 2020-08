Koronavírus: 40 új fertőzött itthon

Negyven magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4853-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Újabb elhunytat viszont nem regisztráltak, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 607 maradt - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Még 64 fertőzöttet ápolnak kórházban, 6-an lélegeztetőgépen vannak.

64-en vannak kórházban

Jelenleg 656 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 31 százalékuk budapesti. 64-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 6-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 3590-en már gyógyultan távozhattak az egészségügyi intézményekből. A legfrissebb adatok szerint 7707 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 372 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóruimaiban.

Most igazán fontos a fegyelem

A koronavírus-fertőzöttek számának hazai alakulása és a kórokozó szennyvízi jelenléte a járvány esetleges erősödését vetíti előre. Ezért most különösen fontos a felelősségteljes viselkedés. A koronavírus elleni védekezés legfontosabb pontja most az, hogy akinek COVID-19-re utaló tünetei vannak, az ne menjen közösségbe - hívta fel a figyelmet a napokban a Koronavírus Sajtóközpont. Ezt azért kell ismételten kihangsúlyozni, mert az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége olyan esetekből adódott, amikor egy személy ugyan észlelte magán a figyelmeztető jeleket, nem vette elég komolyan a veszélyt - ezért emberek közé ment, ahol többeket is megfertőzött.

