Koronavírus: 40 ezer idős kap oltást a napokban

Csütörtöktől vasárnapig mintegy 40 ezer regisztrált idős embert oltanak be itthon az új típusú koronavírus ellen - emlékeztetett Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Mint mondta, minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be a Pfizer-féle oltóanyaggal, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert a Moderna vakcinájával. A háziorvosok minden szükséges adatot és instrukciót megkaptak - szögezte le.

Írd ide a képalSára Botond fővárosi kormánymegbízott átadta szerdán Miltényi Beáta háziorvosnak a Moderna oltóanyagát a XVI. kerületben. Fotó: MTI/Máthé Zoltánáírást

A rákszűrés most is fontos

A szakember a rákellenes világnap kapcsán a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet. Tájékoztatása szerint világszerte évente 9,6 millió, Magyarországon pedig mintegy 33 ezer életet követelnek a daganatos megbetegedések. A nők körében az emlődaganat, a férfiaknál pedig a tüdőrák a leggyakoribb. Kiemelte, hogy a rákszűréseken való részvételre a koronavírus-járvány alatt is van lehetőségünk, tehát akinek épp esedékes egy ilyen vizsgálat, az ne hagyja ki - persze a higiéniés szabályok betartására ilyenkor is figyelni kell. Emellett pedig ügyeljünk az étrendünkre, mozogjunk többet és ne dohányozzunk - tanácsolta Galgóczi Ágnes.

6 hónapra bezárattak egy kocsmát

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt nap során 210 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus terjedésének megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. A hatóságok emellett 6 hónapra bezárattak egy vidéki kocsmát, amely a tiltás ellenére nyitva volt. A kiszolgálón kívül 8 fogyasztó tartózkodott a vendéglátóhelyen, senki sem viselt maszkot. Ezekről Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője beszélt.

