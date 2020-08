Koronavírus: 39 új fertőzött és egy áldozat itthon

Koronavírus: Oroszország megkezdte a vakcinagyártást Megkezdték Oroszországban a SARS-CoV-2 koronavírus elleni orosz védőoltás gyártását - jelentette be az Interfax orosz hírügynökség szombaton az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva. Egy magyar szakértő korábban úgy nyilatkozott: az eddigi információk alapján nem adatná be magának az orosz vakcinát. Részletek itt.

39 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt egy idős, krónikus beteg is, így az elhunytak száma 608 főre emelkedett. Az áldozat egy 82 éves férfi, akinél három alapbetegséget is feltüntettek (magas vérnyomás, cukorbetegség és Alzheimer kór).

3623-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 685 fő. Az aktív fertőzöttek 31 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 43 százaléka budapesti. 62 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnap reggelre a fertőzöttek és az áldozatok száma is nőtt itthon: jelenleg 4916 koronavírus-fertőzöttet és 608 elhunytat tartanak számon. Fotó: Getty Images

Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe

A hivatalos koronavírus tájékoztató oldalon az is olvasható, hogy az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek: a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy többen, akik ugyan észlelték magukon a tüneteket, nem vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek.

A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön. Ha ezt betartjuk, akkor el tudjuk kerülni afertőzéstovábbterjedését és emiatt további korlátozó intézkedések bevezetését - figyelmeztetnek az oldalon.

