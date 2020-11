Koronavírus: 3945 új eset és 101 halott itthon

Újabb 3945 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 122863-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 101 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 2697-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. Meghalt azonban egy 31 éves nő is, aki cukorbetegséggel és magas vérnyomással küzdött, illetve egy 43 éves férfi, akinek nem volt ismert alapbetegsége.

A tömegközlekedési eszközökön továbbra is kötelező a maszk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

6352-en vannak kórházban

Jelenleg 91358 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 24 százalékuk budapesti. 6352-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 473-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 28808 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 36492 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1,25 millió koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Szigorításokról döntöttek

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, valamint egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A koronavírus-járványt viszont ezen a ponton már nem lehet megállítani, a fő cél inkább a járvány lassítása. Ezért ismét kihirdették itthon a veszélyhelyzetet, amely azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Emellett az éjszakai kijárási korlátozás bevezetéséről, a szórakozóhelyek és az éttermek bezárásáról, 9. évfolyamtól a digitális tanrend visszevezetéséről, valamint a boltok nyitvatartási idejének rövidítéséről is döntöttek.

Ezt se felejtsük el

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

