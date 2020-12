Koronavírus: 3870 új eset és 116 halott itthon

Újabb 3870 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 254148-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 116 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 5984-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. Ugyanakkor meghalt egy 20 éves, vesebetegséggel küzdő férfi is.

Óvodai dolgozókat teszteltek pénteken Nógrád megyében. Fotó: MTI/Komka Péter

7932-en vannak kórházban

Jelenleg 173881 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 19 százalékuk budapesti. 7812-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 674-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 7932 személyt már gyógyultnak nyilvánították. A legfrissebb adatok szerint 51485 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1,96 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Tartsuk be a szabályokat!

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, valamint egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A koronavírus-járványt viszont ezen a ponton már nem lehet megállítani, a fő cél inkább a járvány lassítása. Ezért ismét kihirdették, majd februárig meg is hosszabbították a veszélyhelyzetet, amely azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Az éjszakai kijárási korlátozás, az éttermek és a szórakozóhelyek bezárása, a digitális tanrend, valamint a boltok nyitvatartási idejének rövidítése viszont egyelőre csak december 11-éig van érvényben. Várhatóan ma döntenek arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd az ezt követő időszakra.

Ezt se felejtsük el!

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

