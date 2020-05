Koronavírus: 37 új eset és 3 halott itthon

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, így 3678-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt újabb 3 idős, krónikus beteg, ezzel 476-ra emelkedett a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi áldozatok mindegyike magas vérnyomással és tovább alapbetegségekkel is küzdött.

Vérplazmát vesznek egy gyógyult pácienstől. Fotó: MTI/Demecs Zsolt

483-an vannak kórházban

Koronavírus: "fel kell készülni egy második hullámra" - kattintson a részletekért!

Jelenleg 1587 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 44 százalékuk budapesti. 483-an igényelnek kórházi kezelést, 23-an művi lélegeztetésre szorulnak. Közben 1587-en már gyógyultan távozhattak az egészségügyi intézményekből. A friss adatok szerint 11668 személy van hatósági házi karanténban, és már csaknem 156 ezer koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóruimaiban.

Még nincs vége a járványnak

Magyarország továbbra is a védekezés második szakaszánál tart. Hétfőn vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás. Újraindulnak az egészségügyi ellátások, valamint döntés született arról is, hogy az óvodák is fokozatosan megnyitnak. Az iskolákban viszont a tanév végéig marad a digitális munkarend. A fokozatos nyitás ellenére azonban a koronavírus-járvány még nem ért véget, így továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása.

