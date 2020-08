Koronavírus: 35 új fertőzött itthon

A koronavirus.gov.hu oldal ma reggeli tájékoztatás szerint a magyarországi aktív fertőzöttek száma 830. Kórházban 60 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Az elhunytak száma változatlanul 611. 3692-en már meggyógyultak. Az oldal adatai szerint 7118-an vannak hatósági házi karanténban. Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2229) és Pest megyében (751) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (393), Komárom-Esztergom (315), Zala (279), Csongrád-Csanád megye (158), Borsod-Abaúj-Zemplén (156) és Veszprém (154) a sor végén pedig Békés megye áll (19).

Nincs pénz gyorsabb vakcinafejlesztésre Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) nincs elég pénze arra, hogy megvalósítsa az ENSZ programját a koronavírus elleni védőoltások, gyógyszerek kifejlesztésének felgyorsítására és igazságos elosztására. Részletek itt.

Kiemelték: a járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsák, ezért léptek életbe a beutazási korlátozások. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. Európa legtöbb államában romlik a járványügyi helyzet, ezért szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra, erre a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs - írták.

A koronavirus.gov.org oldal összesítése szerint eddig 394 911 mintavétel történt hazánkban. Fotó: Getty Images

Az elmúlt napokban diagnosztizált új fertőzések arra figyelmeztetnek, a megelőzés legfontosabb módja most az, hogy akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe. Az utóbbi időben előfordult új fertőzések többsége arra vezethető vissza, hogy voltak, akik észlelték magukon a tüneteket, de nem vették elég komolyan, és ennek ellenére elmentek kisebb-nagyobb családi, baráti összejövetelekre, ahol másokat is megfertőztek. "A kockázatos külföldi utazások kerülése, valamint az üzletekben és tömegközlekedésen előírt maszkhasználat és távolságtartás mellett tehát az egyik leghatékonyabb védekezési forma az, ha továbbra is éberek és fegyelmezettek vagyunk, és komolyan vesszük a koronavírusra utaló jeleket, függetlenül attól, hogy jártunk-e külföldön" - fogalmaztak.

Továbbra is az USA-ban van a legtöbb fertőzött

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint 22 951 020 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 799 300, a gyógyultaké pedig 14 713 991. Afertőzés188 országban és régióban van jelen, és továbbra is az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol 5 623 727 fertőzött volt eddig, 175 406-an haltak meg és 1 965 056-an gyógyultak meg.

Brazíliában 3 532 330 fertőzöttről, 113 358 halálos áldozatról és 2 855 558 gyógyultról tudni. Indiában van a harmadik legtöbb COVID-beteg (2 975 701), az országban pedig 55 794 halálos áldozatot és 2 222 577 gyógyultat jegyeztek fel.

Olaszországban 947-tel nőtt a fertőzöttek száma, május közepe óta ez a legrosszabb adat. A fertőzöttek átlagéletkora 34 évre csökkent. Franciaországban az elmúlt napban 4586 fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 23-mal 30 503-ra nőtt. Az igazolt fertőzöttek száma 234 400. Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár utazási korlátozásokról fog egyeztetni a járvány fékezése céljából.

Horvátországban a turizmus miatt romlik a helyzet

Romániában megállt az új típusú koronavírussal diagnosztizált személyek napi számának növekedése. Az elmúlt 24 órában 1392-vel emelkedett az igazolt fertőzések száma, ami nagyjából az elmúlt két nap esetszámának felel meg. Egy hónappal ezelőtt, július 22-én emelkedett először ezer fölé a napi esetszám, és azóta csak hétfőn jegyeztek ezernél kevesebb új fertőzöttet. A vírusnak tulajdonított 42 új haláleset az elmúlt két hét átlagának felel meg. A vírus megjelenése óta 76 355 ember fertőződött meg Romániában, közülük 34 523-an meggyógyultak, 3196-an meghaltak.

Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter. Az elmúlt 24 órában 265-tel nőtt és elérte a 7594-et a fertőzöttek száma. Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt.

Szlovéniában csütörtökön 38-cal 2574-re nőtt az azonosított koronavírus- fertőzöttek száma. Egy új halálesetet történt, a járvány halálos áldozatainak száma így 130-ra emelkedett. A szlovén kormány csütörtökön tíz újabb országot helyezett "vörös listára", köztük három uniós tagállamot: Horvátországot, Máltát és Hollandiát. Magyarország továbbra is zöld jelzésű ország, azaz az onnan érkezők korlátozások nélkül utazhatnak Szlovéniába.

A WHO reményei szerint a járvány nem tart két évig

Az Egészségügyi Világszervezet abban reménykedik, hogy a koronavírus-járvány rövidebb lesz, mint az 1918-as spanyolnátha, nem tart két évig, ha a világ összefog és sikerült kifejleszteni a védőoltást - közölte pénteken Genfben a szervezet főigazgatója. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz "emberölésnek" minősítette a védőeszközökkel kapcsolatos korrupciót, mivel azok hiányában az egészségügyi dolgozók és az általuk ápolt betegek élete kerül veszélybe.

