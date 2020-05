Koronavírus: 3,5 millió fertőzött, 247 ezer halott

Hétfő reggelig 3507424 koronavírus-fertőzöttet és 247497 áldozatot regisztráltak világszerte, a gyógyultak száma pedig az 1,13 millióhoz közelít - derült ki a Johns Hopkins Egyetem legfrissebb összesítéséből. Egy nap alatt tehát 79 ezer új megbetegedést, mintegy 4 ezer halálesetet és csaknem 35 ezer gyógyultat regisztráltak a világban.

Maszkot viselő kerékpáros New Yorkban. Fotó: Getty Images

A legérintettebb országok

A legtöbb koronavírus-fertőzöttet - az összes eset harmadát - az Egyesült Államokban regisztrálták. Az amerikaiak már csaknem 1,16 millió megbetegedést és több mint 67 ezer halottat regisztráltak. A gyógyultak száma valamivel több mint 180 ezer. Spanyolország 217 ezer beteget, 25 ezer áldozatot és csaknem 119 ezer gyógyultat jelentett eddig, Olaszországban pedig majdnem 210 ezer fertőzöttről és csaknem 29 ezer elhunytról tudnak, míg 81 ezren már felépültek.

Az Egyesült Királyságban a 188 ezerhez közelít a koronavírus-fertőzöttek száma, 28520-an meghaltak, és eddig mindössze 901-en gyógyultak ki a COVID-19-ből. Franciaország csaknem 169 ezer esetről, 24900 áldozatról és 50885 gyógyultról, Németország 165 ezer betegről, 6866 halottról és 130600 gyógyultról, Oroszország pedig majdnem 135 ezer megbetegedésről, 1280 elhunytról és a több mint 16 ezer gyógyultról adott hírt.

Törökország eddig 126 ezer megbetegedésről, 3397 halálesetről és 63 ezer a gyógyultról számolt be. A 10 legérintettebb ország közé tartozik még Brazília - csaknem 102 ezer koronavírusos esettel és 7051 elhunyttal -, valamint Irán is - több mint 97 ezer fertőzöttel és 6203 áldozattal. Ugyanakkor az előbbi országban a 43 ezerhez közelít, utóbbiban pedig már a 78 ezret is meghaladta a gyógyultak száma.

