Koronavírus: 34 évesen halt meg, nem volt alapbetegsége

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, tegnap 65 áldozatott szedett itthon a koronavírus-járvány. Ahogy mindig, a legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. A kór azonban ezúttal sem kímélte a fiatalabb korosztályt.

Egyre több olyan áldozat van, akit alapbetegség nélkül is legyűr a COVID-19.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nem volt ismert alapbetegsége

Az elmúlt nap két legfiatalabb áldozata azonban két 34 éves férfi volt. Egyikük asztmával és epilepsziával is küzdött, míg másikuknak nem volt ismert alapbetegsége. Ezt a kormányzati tájékoztató oldalon azzal a szöveggel jelölték, hogy "Jelenleg nincs adat". Ez a hvg.hu-nak is feltűnt, és azt írja, hogy további három elhunytnál - egy 80 és két 63 éves férfinál - is ugyanezt az információt tüntették fel.

A csütörtöki koronavírusos áldozatok átlagéletkora egyébként 72,66 év volt. Meghalt továbbá egy 44 éves férfi és egy 46 éves nő is, nekik azonban több más betegségük, egyebek mellett rákjuk is volt.

Az elmúlt napokban jelentősen megugrott a járvány hazai áldozatainak száma, és mindennap van legalább egy 50 év alatti elhunyt is a listán. A koronavírus-járvány már csaknem 1700 áldozatot szedett itthon, eddigi legfiatalabb magyar áldozata pedig mindössze 20 éves volt.

