Koronavírus: 31 újabb áldozat

A tegnapi nap során 1542 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1,87 millió főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 31 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 812 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu.

92 ezer aktív fertőzött

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 735 929, az aktív fertőzöttek száma pedig 92 465-re csökkent. Jelenleg 1800 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. A honlap figyelmeztet: a vírus továbbra is beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele is mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az első oltását. A regisztrációval és időpontfoglalással kapcsolatos legfontosabb információk az alábbi honlapra kattintva érhetőek el.

Az elmúlt két évben nemcsak a koronavírus-pandémia lett az életünk része, de számos olyan védőoltásokkal kapcsolatos kifejezés is meghonosodott a közbeszédben, amelyek mindaddig inkább csak az orvosi és tudományos nyelvezetben fordultak elő. Lássuk, mit jelentenek pontosan ezek a fogalmak.