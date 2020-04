Koronavírus: 2 évig is kötelező lehet a maszk Ukrajnában

Az Ukrán Tudományos Akadémia számításai szerint az elkövetkező időszakban két csúcspont várható a koronavírus-fertőzés terjedésében: az első április végén, a második pedig május 3-a és 8-a között. Emiatt Ukrajna meg fogja hosszabbítani az április 24-én lejáró országos karantént, legalább május 11-éig. Az előzetes bejelentések alapján azonban bizonyos könnyítések is várhatóak, enyhíthetnek például a kötelező egészségügyi megfigyelés feltételein.

"Bevezetjük a karanténintézkedések bizonyos meghatározásait sárga, narancssárga és piros szinten. A sárga, az, amikor a helyzet mérsékelt, az alapvető gazdasági szektorok működnek, és nagyon enyhe karantén körülmények között dolgozunk. A narancssárga, ha a betegek száma növekedni kezd, és például egy régióban már van egy-két haláleset is. Ekkor lezárjuk ezt a régiót. A piros pedig az a szint, amikor az ország teljesen bezárkózik, mint most" - fejtette ki. Ukrajna egyébként eddig 6592 igazolt koronavírus-fertőzöttről és 174 halálesetről számolt be. Jelenleg 2126-an szorulnak kórházi kezelésre - köztük 97 gyermek -, és 92-en vannak lélegeztetőgépen.

Több mint 500 áldozat Romániában

Romániában szerdáig 9710 koronavírus-fertőzöttet és 508 halálesetet regisztráltak, külföldön pedig már 64 koronavírusos román állampolgár vesztette életét. A stratégiai kommunikációs törzs szerda kora délután közölt napi összesítése szerint ismét gyorsult a járvány terjedése: az előző hét átlagánál mintegy 40 százalékkal több új fertőzést regisztráltak egy nap alatt. Jelenleg 288 beteget ápolnak intenzív osztályon. Jelentősen nőtt azonban a gyógyultak száma is: az utóbbi 24 órában 253 fertőzöttet nyilvánítottak gyógyultnak, ami újabb rekordnak számít. Az összes gyógyult száma így már meghaladta a 2400-at.

Bár már nem emelkedik exponenciálisan a koronavírusos betegek száma, továbbra is folyamatosan nő a román egészségügyi hálózat terhelése. A járványkórházak és a jobban felszerelt intenzív terápiás részlegek felszabadítása érdekében már Temesváron is megkezdték egy tábori kórház építését, ahol a könnyebb eseteknek minősülő koronavírusos betegeket fogják kezelni. Temesváron ugyanakkor kötelezővé tették a védőmaszk és kesztyű viselését a tömegközlekedési járműveken és minden zárt ügyfélfogadó helyiségben.

Szlovákiában kinyithattak a kisebb üzletek

Elkezdődött a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása Szlovákiában, ahol első lépésben a kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók nyithattak meg szerdán. A bevezetett intézkedéseket egyébként 4 szakaszban tervezik feloldani. A szerdán megkezdett első szakasz során továbbra is érvényben maradnak az egészségbiztonsági előírások, korlátozzák például az üzletekbe belépők számát az alapterület alapján, a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, és legalább 2 méteres távolságot kell tartani. A bevásárlóközpontokban továbbra is csak a már korábban engedélyezett üzletek, így az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák és állateledelt árusító kereskedések tarthatnak nyitva. A szlovákok eddig 1244 igazolt fertőzöttről és 14 áldozatról adtak hírt.

Ausztriában is folyamatosan enyhítenek

Ausztriában folytatódik az üzletek és az iskolák lépésről lépésre történő újranyitása. Sebastian Kurz kancellár szerint az ország jó úton jár, az óvintézkedések hatásosnak bizonyultak. A hétvégén már száz alá csökkent az új fertőzöttek számának napi növekedése. Ausztriában eddig csaknem 15 ezer embert fertőzött meg és 510 életet követelt az új típusú koronavírus.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint 1950-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig 48 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak. Az elsőfertőzésmegjelenése óta 801 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A horvát kormány csütörtöki ülésén megvitatja a gazdaság újraindításával kapcsolatos lépéseit a járványügyi helyzet függvényében - közölte Andrej Plenkovic horvát kormányfő. Mint mondta, biztatóak a jelek a járvány lassulását illetően, és az eddigi korlátozó intézkedések is eredményesek. Emellett Szerbia már 6630 betegről és 125 halottról, Szlovénia pedig 1353 fertőzöttről és 79 halálesetről adott hír.

