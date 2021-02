Koronavírus: 2600 új beteg itthon

Hétfő reggelre 405 646-ra nőtt a Magyarországon azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Az elhunytaké 14 347-re emelkedett, a gyógyultak száma 308 650 - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 82 649, 4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban közel 25 500-an tartózkodnak.

Az oltócsoport tagjai a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcináját készítik elő a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye egyik idősotthonában. Fotó: MTI/Mészáros János

Közölték: eddig 453 457 embert oltottak be, közülük 201 005-en már a második oltást is megkapták. Jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig folytatják a 60 év alatti krónikus betegek oltását (AstraZeneca-vakcinával). Azt is hozzátették, hamarosan megkezdődik az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is. A koronavírus elleni védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, regisztrálni rá a vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet.

Újra emelkedőben a számok

Az elmúlt napokban Európa számos országához hasonlóan Magyarországon is nőtt az új fertőzöttek, a kórházi betegek száma, ez a harmadik hullám jeleit mutatja. A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több embert fertőz és növeli a betegek számát. A védelmi intézkedések betartása ezért továbbra is fontos. A hivatalos adatok szerint eddig Budapesten (75 627) és Pest megyében (51 135) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (23 142), Hajdú-Bihar (22 723) és Győr-Moson-Sopron megye (22 655). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (9081).

