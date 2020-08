Koronavírus: 20 ország rendelt az orosz vakcinából

Ahogy arról a Házipatika.com is lehetett olvasni, Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin ma délelőtt jelentette be, hogy hivatalosan is bejegyezték az új típusú koronavírus elleni első orosz vakcinát. A vakcina a Sputnik-V nevet kapta, utalva a Szovjetunió által 1957-ben a világon elsőként felbocsátott műholdra - tudta meg a CNN.

A WHO egyeztet az oroszokkal

A WHO pedig közölte, hogy egyeztetnek az orosz hatóságokkal arról, hogyan tudná a szervezet is elfogadni az orosz oltóanyagot. Az Egészségügyi Világszervezet szerint ugyanis kifogásolható, hogy az embereken végzett klinikai tesztek kevesebb mint két hónapig tartottak. A vakcinát fejlesztő orosz intézet pedig eddig nem tett közzé részletes tudományos eredményt egyetlen klinikai vizsgálatról sem mértékadó tudományos folyóiratokban.

"Szoros kapcsolatban vagyunk az orosz egészségügyi hatóságokkal, és vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a WHO hogyan fogadhatná el minősített vakcinaként az orosz fejlesztést" - emelte ki Tarik Jasarevic WHO-szóvivő genfi sajtótájékoztatóján. Hozzátette: bármilyen oltóanyag elfogadásának feltétele, hogy a legszigorúbban áttekintsék és megvizsgálják azokat az adatokat, amelyek bizonyítják a vakcina biztonságosságát és hatékonyságát.

Nagy az érdeklődés a vakcina iránt

Annak ellenére, hogy az Egészségügyi Világszervezet még nem ismerte el az orosz vakcinát, sorban állnak érte a világ különböző államai. Kirill Dmitriev, a Direct Investment Fund befektetési alap vezetője elárulta, hogy már 20 országból - főként Dél-Amerikából, a Közel-Keletről és Ázsiából - több mint 1 milliárd adagra érkezett rendelés, amelyeket ezen a héten véglegesítenek. "Külföldi partnereinkkel készen állunk arra, hogy évente legalább 500 dózist állítsunk elő, de még tovább tervezzük növelni a gyártási kapacitást" - jelentette be.