Koronavírus: 19 690 új fertőzött, meghalt 77 beteg

Magyarországon a beoltottak száma 6 365 250, közülük 6 105 342-en a második, 3 693 859-en pedig már a megerősítő, harmadik oltást is megkapták. 19 690 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 1 582 517-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 77, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 548-ra emelkedett - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.

A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 310 420, az aktív fertőzöttek száma 230 549-re emelkedett. Kórházban 4341 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen., amely februárban is minden csütörtökön, pénteken és szombaton folytatódik - írták.

Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg korábbi oltásukat.A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat