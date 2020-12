Koronavírus: 181 magyar áldozat

4153 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 280 400 főre nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Elhunyt 181 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6965 főre emelkedett. A legidősebb áldozat egy 97 éves nő, alapbetegségei amagas vérnyomásés a stroke voltak. A legfiatalabb áldozat 42 éves volt, alapbetegségként magas vérnyomást tüntettek fel nála.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 80 752 fő, az aktív fertőzöttek száma 192 683. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7646 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen.

Vasárnap reggeli adatok szerint az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. Fotó: Getty Images

December 21-én döntenek a karácsonyról

Mint azt a hivatalos tájékoztatóoldal hangsúlyozta, egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is annak lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít: január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

A kormány tegnaptól, azaz december 12-től felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. A felfüggesztés ezzel ellentétes döntésig marad érvényben. A kormány ezen kívül minden lehetséges külföldi vakcináról tárgyal, és elindult a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlap, ahol már lehet jelezni az igényeket a védőoltásra.

