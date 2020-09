Koronavírus: 18-an fertőződtek meg a Corvinus gólyatáborában

Koronavírus: a hazai helyzet romlását jelzi a szennyvíz - részletek itt.

Jelenleg 18 főnél igazoltak COVID-19 pozitivitást a Corvinus Egyetem gólyatáborának résztvevői közül - tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) az Azénpénzem.hu-t. A portál ugyanakkor azt írja, az egyetemi hallgatók között ennél jóval nagyobb számok keringenek, de még tart a járványügyi vizsgálat, az adatgyűjtés és a kontaktkutatás.

Még ennél is többen lehetnek

Korábban a 444.hu arról írt, a Budapesti Corvinus Egyetem bükkszéki gólyatábora után, az azt szervező, az egyetemen működő diákegyesület, az Öntevékeny Csoportok Irodája (ÖCSI) emailben értesítette a résztvevőket, hogy négy hallgató COVID-19 tesztje pozitív lett. Ezt követően lefújták a mesterszakosok gólyatáborát, majd az egyetem vezetésének határozott kérésére a szeptember 2-ára szervezett gólyabulit is. Azénpénzem.hu úgy tudja, lehetnek olyan hallgatók is, akik magánúton végeztették a koronavírustesztet, így a hivatalos statisztikákban egyelőre nem jelennek meg, és vannak, akiknek már a családtagjai is hatósági karanténban vannak, tesztelésre várnak.

