Koronavírus: 1513 új eset és 111 halott itthon

Újabb 1513 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 349149-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 111 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 11177-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt. Meghalt ugyanakkor egy 34 éves férfi is, aki toxikus májbetegséggel, nyelőcsőfekéllyel és májelégtelenséggel küzdött.

Jelenleg 112951 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

4600-an vannak kórházban

Jelenleg 112951 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 4600-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 337-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 225021 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 25678 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 2,9 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Részletek a vakcináról

Csütörtök estig már 105728 személyt oltottak be a koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit. Kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeztek, amelyek további mintegy 51 ezer ember oltását teszik lehetővé, a vakcinázás tehát folytatódhat. Az oltás ütemét, gyorsaságát egyébként a vakcinák érkezése határozza meg. A védőoltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés február 1-jéig biztosan érvényben marad, a középiskolákban pedig továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

