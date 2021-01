Koronavírus: 1311 új eset és 98 halott itthon

Újabb 1311 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 356973-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 98 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 11811-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

Jelenleg 107800 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

3959-en vannak kórházban

Jelenleg 107800 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 3959-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 274-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 237362 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 19908 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 3 millió koronavírustesztet végeztek el az országban.

Részletek a vakcináról

Szerda estig már 138983 személyt oltottak be a koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit. 5815-en már a második oltást is megkapták. Az oltás ütemét, gyorsaságát egyébként a vakcinák érkezése határozza meg. A legutóbbi vakcinaszállítmány szerdán érkezett, a Pfizer azonban az eddiginél kevesebb - alig 36 ezer ember beoltásához elegendő - oltóanyagot szállított. A kormány kijelentette, hogy lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért keleti - kínai és orosz - vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak a korábban bevezetett védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

A kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés február 1-jéig biztosan érvényben marad, a középiskolákban pedig továbbra is digitális tanrendben folytatódik az oktatás. Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

