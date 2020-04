Koronavírus: 123-an gyógyultak meg egy kísérleti gyógyszertől

Futótűzként söpört végig az amerikai médiában péntekre virradó éjszaka a hír, miszerint egy ígéretes gyógyszerkísérlet zajlik a Chicagói Egyetemen. Elsőként a STAT számolt be a kísérletet eredményeiről, de néhány óra alatt szinte minden média lehozta, többek között a CNN és a New York Time is - írta meg a Magyar Nemzet. A hír szerint az eredetileg ebola ellen kifejlesztett remdesivir nevű antivirális készítményt tesztelték koronavírus-fertőzött önkénteseken.

Ígéretes gyógyszerre bukkantak a kutatók. Fotó: Getty Images

Reményt adó eredmények

Az első eredmények alapján úgy tűnik, hogy a gyógyszer az új típusú koronavírus okozta betegség kezelésében is hatékony lehet. "A legjobb hír, hogy a legtöbb beteget már haza is engedhettük, és mindössze két beteget veszítettünk el"- nyilatkozta Dr. Kathleen Mullane, a kísérlet vezetője. Mint mondta, a kísérletben 125-en vettek részt önkéntesen. A páciensek lázasak voltak és nehezen lélegeztek, a kezelésnek köszönhetően azonban egy héten belül felépültek és elhagyhatták a kórházat.

Folyamatosak a tesztek

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 4 hatóanyagot jelölt meg az új koronavírus okoztafertőzésés megbetegedés lehetséges gyógyszereként, ezek egyike a remdesivir volt. A gyógyszert egyébként a Gilead Sciences fejlesztette ki, és a cég jelenleg összesen mintegy 4 ezer betegen teszteli az infúziós gyógyszert, világszerte több mint 300 helyszínen. Ezek eredményét valószínűleg április végén publikálják majd.

A tavaly év vége óta tomboló koronavírus-járvány egyébként eddig már csaknem 2,2 millió embert fertőzött meg és több mint 147 ezer áldozatot követelt világszerte.

