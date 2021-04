Koronavírus: 104 éves asszony biztat az oltásra

A külföldiek előtt is megnyitják a koronavírus elleni oltás előjegyzési portálját Romániában. Részletek itt.

Zoea Baltag 1916-ban született, két évvel a spanyolnátha-világjárvány kitörése előtt. A román asszony sok mindent megélt az elmúlt 104 év során, legutóbb pedig a koronavírus-pandémia miatt egy teljes évig volt kénytelen elszigetelten tölteni a mindennapjait - írja a New York Post. Nem láthatta az unokáit és a dédunokáját sem.

A 104 éves Zoea Baltag szerint is a vakcina jelenti a megoldást a koronavírus-járvány megfékezésére. Fotó: Getty Images

Mostanra viszont már nemcsak a családja kapta meg a koronavírus elleni vakcinákat, hanem ő maga is. Március 28-án oltották be a második adag Pfizer-vakcinával, ennek köszönhetően ő a legidősebb bukaresti lakos, akit beoltottak COVID-19 ellen. Az idős hölgy egyik unokája orvos, ő győzte meg ennek szükségességéről. Később, amikor megkérdezték tőle, mit üzen honfitársainak, már Baltag asszony is arra biztatott mindenkit, hogy vegyék fel az oltást. Ahogy ő fogalmaz: a vakcina az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a koronavírust.

Egyébként az első oltás után sem tapasztalt mellékhatásokat, ahogy a másodiknál is minden rendben zajlott. A helyi hatóságoktól még egy plakettet is kapott emlékbe.

Romániában is terjed a járvány

Romániában is küzdenek a koronavírus harmadik hulláma ellen. Múlt vasárnap új rekordot ért el az intenzív osztályon kezelt betegek száma. A mintegy 19 milliós lakosságú országban eddig több mint 2,9 millió adag vakcinát adtak be az embereknek, a koronavírushoz köthető elhalálozások száma pedig meghaladja a 23 ezret.