Koronavírus: 1039 új fertőzött, 73 áldozat itthon

A koronavirus.gov.hu azt írja, 1039 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 797 429 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 618 608 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 149 707 főre csökkent. 2453 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen.

Még mindig tart a járvány, bár a nehezén már túl lehetünk. Fotó: Getty Images

Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra, és 81 százalékuk meg is kapta azt: a beoltottak száma 4 554 679 fő, közülük 2 656 671 fő már a második oltását is megkapta. A regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása ma is folytatódik a kórházi oltópontokon - ők figyeljenek arra, hogy ne felejtsék otthon a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. Az SMS-t kapott regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni Pfizer-oltásra, emellett minden érvényes regisztrációval rendelkező továbbra is tud Sinopharm-, AstraZeneca- és Szputnyik-oltásokat foglalni. A háziorvosok Sinopharm-, Janssen- és Moderna-vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Már letölthető a védettségi applikáció

Azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra, már ingyen le lehet tölteni - erről korábbi cikkünkben mi is írtunk. A felhasználói visszajelzések alapján azonban egyelőre sok probléma van az alkalmazással. Egy olvasónk azt írta: "az applikáció értékelése 1,2 csillag az 5-ből, ami nem túl biztató. Én is megpróbáltam beregisztrálni, természetesen nem sikerült. Egyszer kifagyott, majd többször is kiírta, hogy sikertelen a regisztráció".

