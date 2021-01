Koronavírus-oltás: "a kezdeti vonakodás megszűnőben van"

A Dél-Pesti Centrumkórházban eddig 2200 egészségügyi dolgozót oltottak be az új típusú koronavírus ellen - közölte a főigazgató a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Mint mondta, nemcsak a saját dolgozóikat, de a környező intézmények munkavállalóit is beoltották.

Pfizer-BioNTech vakcinából készült védőoltás a XV. kerületi Olajág Otthonban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A mellékhatásokról

A Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájával beoltottak közül százezerből egynél jelentkezett súlyos allergiás reakció - derült ki egy friss amerikai tanulmányból. Részletek itt.

A szakember szerint a védőoltások szinte mindegyikénél ugyanazok a mellékhatások jelentkezhetnek, ha karba adják azt. Előfordulhatn helyi reakció a bőrön, izomfájdalom, borzongás,fejfájásés enyhe rossz közérzet, de ezek is ritkák. A koronavírus elleni oltás kapcsán pedig mindössze egyfajta szövődményt írtak le, egy allergiás reakciót, ezért mindenkit kikérdeznek a vakcináció előtt, van-e valamilyen gyógyszerre vagy táplálékra, esetleg másra allergiája. Az oltás után pedig még 20-30 percig ott tartják az embereket, de egyelőre nem fordult elő semmilyen rendellenesség - mondta.

A vakcina gyártója szerint az első oltás után 65-70 százalékos védettség alakul ki, az ismétlő oltás után 7-10 nappal pedig 95 százalékos védettség. Ez azt jelenti, hogy ekkora százalékban képes a vakcina megakadályozni, hogy elkapjuk a fertőzést, de még ennél is nagyobb arányban előzi meg a súlyos COVID-19 kialakulását - fejtette ki a főigazgató, aki egyúttal arra kért mindenkit, hogy minél hamarabb oltassa be magát, illetve igényelje a vakcinát. Az intézményben egyébként eddig a Pfizer vakcináját használták, de hamarosan érkezik egy újabb oltóanyag, a Modernáé. Ez a Pfizer vakcinájához hasonlóan egy RNS-alapú oltóanyag, de könnyebb lesz vele dolgozni, mert nem kell annyira lehűteni - ismertette Vályi-Nagy István. Kitért arra is, hogy a jövő héten kezdik el beadni a második adag oltóanyagot azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik 2020. december 26-án megkapták az elsőt.

Gyors és hatékony a vakcinázás

Jól szervezett, gyors és hatékony a koronavírus elleni oltások beadása - közölte Neszményi Zsolt, a Somogy megyei kormánymegbízott pénteken az M1 Híradójában. Az egészségügyi dolgozók oltásáról szólva azt mondta, hogy az oltóanyagból rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, így mindenkit be tudnak oltani, aki jelentkezik. A kormánymegbízott is mindenkinek azt javasolja, hogy oltassa be magát.

