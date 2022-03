Kifogynak az oxigénből az ukrán kórházak

Aggodalmát fejezi ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO), mert az orosz-ukrán háború miatt az Ukrajnában működő kórházakba létfontosságú felszerelések sem juthatnak el. Napok óta komoly hiány alakult ki orvosi oxigénből is, ami rengeteg ember életét sodorhatja veszélybe - írja a BBC.

Súlyos helyzetben az ukrán kórházak

A teherautók nem tudják az üzemekből a kórházakig szállítani az orvosi oxigént, emiatt országszerte, így Kijevben is veszélyes mértékű hiány kezd kialakulni belőle - mondta Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója. Emiatt a szervezet több beszállítóval is egyeztet arról, hogyan lehetne Lengyelország irányából újabb szállítmányokkal támogatni a háborúba sodródott ország lakosságát.

Az ukrán kórházak ellátása is veszélybe kerülhet. Fotó: Getty Images

Az orvosi oxigén nem csak a harcokban megsebesült emberek ellátása miatt fontos, számtalan létfontosságú műtét esetén szükség lehet rá. A becslések szerint 1700 súlyos COVID-19 miatt kórházi kezelést igénylő betegnek szüksége lesz oxigénre a következő napokban. Emellett szüléskor is fontos szerepe van.

A kórházi betegek ellátását az oxigén- és egyéb eszközhiány mellett az elektromos áram hiánya is fenyegeti. Az erőművek körüli harcok hatására ez is akadozhat a következő időszakban.

A lakosságtól is várnak felajánlásokat az ukrajnai háború elől Magyarországra menekülők elszállásolásához és ellátásához az önkormányzatok, cégek és intézmények. A fővárosi önkormányzat egyébként ingyenes utazással és információs centrum felállításával segít, az Ökumenikus Segélyszervezet további területekre terjeszti ki élelmezési programját, a kormány pedig a határ magyar oldalán öt segítségpontot alakított ki, hogy ellássák a bajbajutottakat.