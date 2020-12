Karácsony világjárvány idején: nem lehet olyan, mint eddig volt

A járványügyi adatok alapján arra lehet számítani, hogy december közepe után az összes tartomány sárga színű, vagyis alacsony veszélyességi szintű térségnek számíthat. Ennek ellenére december 21-e és január 6-a között az egész országban tilos lesz az egyik tartományból a másikba való átutazás,. A tilalom a más régiókban található telkekre, nyaralókba, illetve a rokonok otthonába történő utazásra is érvényes. December 25-én és 26-án, valamint január elsején a városok, települések közötti mozgás is tiltott a koronavírus okozta helyzet miatt. Emellett pedig továbbra is érvényben marad az este tíz órától hajnali ötig tartó éjszakai kijárási tilalom, újévkor azonban ez reggel 7 óráig lesz érvényes. December 21-e és január 6-a között a tengerjáró hajók olaszországi kikötőkből történő indulását vagy oda érkezését is felfüggesztik, valamint a sípályák is legalább vízkereszt napjáig zárva maradnak .