Jönnek a vécék, amiken nem ülhetünk sokat

Sok ember az otthonában, de akár a munkahelyén is hajlamos a szükségesnél hosszabb időt eltölteni a mosdóban. A vécén ülve gyakran elkalandozunk a telefonunkat nyomkodva, vagy valamilyen olvasnivalóba mélyedünk, így pedig észre se vesszük, milyen gyorsan múlnak a percek. Egy angol kutatás szerint a londoniak a munkahelyükön közel tízszer annyi időt töltenek el a vécén, mint az otthonukban, átlagosan majdnem fél órát visz ez el a munkaidejükből. Egyes dolgozók hosszú telefonbeszélgetéseket bonyolítanak le a mellékhelyiségben, de előfordul az is, hogy szunyókálni járnak be. Helyi cégek ezért olyan vécékagylók gyártásába kezdtek, amelyen néhány percnél többet nem szívesen töltenek el a munkavállalók.

Veszélyes, ha ráülünk a nyilvános WC-re? A nyilvános toalettre legtöbben csak úgy ülnek rá, ha előtte WC-papírt vagy ülőketakarót tesznek maguk alá. Ez azonban a szakemberek szerint nem véd a fertőzésektől. Kattintson a részletekért!

Öt percig kényelmes az új vécéken ülni

A Standardtoilet névre hallgató vécéket úgy hirdetik, hogy drasztikusan lecsökkentik a mosdóban töltött időt. A trükk igen egyszerű, kialakításuk miatt ugyanis egyáltalán nem kényelmes ezeken hosszabb ideig ülni. Az ülőkét úgy alakították ki, hogy 13 fokban lefelé lejtsen, ami annyira még nem meredek, hogy rögtön lecsússzunk róla, annyira viszont már igen, hogy néhány percnél többet ne akarjunk rajta tölteni. Ez a kialakítás a guggoláshoz hasonló pozícióra kényszeríti a felhasználókat, ami a tesztek szerint nagyjából 5 percig lehet kényelmes, utána a lábunk zsibbadni kezd és egyre kevesebb kedvük lesz a telefonunkat nyomkodni. A gyártó számításai szerint a brit gazdaságnak évi négymilliárd fontos kiesést okoznak a hosszúra nyújtott mosdószünetek, a termékeikkel azonban ez az összeg - vagyis a vécén töltött idő - a töredékére csökkenthető.

A londoniak átlagosan napi fél órát töltenek a mosdóban a munkaidejükből. Fotó: iStock

Nem csak nemzetgazdasági veszélye van azonban annak, hogy túl sokat üldögélünk a vécén. Minél hosszabb időt töltünk ugyanis a deszkán, annál több vér áramlik a végbél környékén található erekbe, ami gyulladáshoz, és aranyeres panaszok kialakulásához vezethet. Ráadásul a közös használatú vécéken elidőzve a különböző fertőzések veszélye is megnő, ezért hosszabb olvasnivalónak semmiképp se ott álljunk neki.