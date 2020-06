Járvány idején ezért fontos vért adni

A vérdonorok kiemelt szerepet játszanak az egészségügyi ellátórendszer működésében. Ez a világon mindenhol így van, ezért nagyon fontos, hogy egy pandémia esetén se szűnjön meg a véradás, hiszen sok ember egészsége, akár élete függhet attól, hogy a rendelkezésre álló donorvér mennyisége ne csökkenjen drasztikusan - írja a Medical News Today.

Koronavírus: így biztonságos a véradás A véradás az általános megelőző intézkedések betartásával biztonságos, ezért a véradások lebonyolítása nem jelent fokozott kockázatot a koronavírus szempontjából - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ). Kattintson a részletekért!

Így adhatunk vért a járvány ideje alatt

Lényeges, hogy az önkéntes véradók a lehető legnagyobb biztonságban adhassanak vért. Az ő esetükben különösen fontos, hogy a lehető legszigorúbban betartsanak minden olyan óvintézkedést, amely gátolhatja a megfertőződésüket, a rendszeres és alapos kézmosástól kezdve a maszkviselésen át egészen a társadalmi távolságtartásig, illetve szükség esetén a két héten át tartó önkéntes karantén vállalásáig.

A járvány ideje alatt is fontos vért adni. Fotó: Getty Images

Szintén lényeges, hogy azok az intézmények, ahol a véradás folyik, fokozottan körültekintőek legyenek a higiéniás követelmények betartásánál (ez természetesen nem csak világjárvány esetén, hanem egyébként is igaz). Fontos, hogy rendszeresen és alaposan szellőztessék a helyiségeket, rendszeresen és alaposan fertőtlenítsék a felületeket és eszközöket. A várótermekben meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a várakozó donorok be tudják tartani a két méteres szociális távolságot, illetve, hogy az ezekben az intézményekben dolgozók rendszeres szűréseken vegyenek részt. Emellett természetesen tisztában kell, hogy legyenek a higiéniára vonatkozó előírásokkal és követelményekkel, és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy ténylegesen be is tartják-e ezeket.

A véradás életkorhoz is kötött, az alsó korhatár 18 év, a felső, ha valaki adott már vért, akkor 65, ha nem, akkor 60 év, és a donor súlyának el kell érnie az 50 kilót. Átlagosan 4 és fél deci vért vesznek le egy alkalommal - a mennyiség nem lehet több, mint a donor keringő vértérfogatának 9 százaléka. Éves szinten nők maximum háromszor, férfiak pedig maximum ötször adhatnak vért, és két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie. Fontos, hogy véradás előtt ne fogyasszunk zsíros, koleszterindús ételeket, és elég folyadékot igyunk az esetleges rosszullétek elkerülése érdekében.