Japánban súlyosbodik a koronavírus-járvány

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint Japánban eddig 3906 koronavírusos beteget regisztráltak, 92 ember hunyt el afertőzéskövetkeztében, a gyógyultak száma pedig 592. Csak Tokióban legalább 1000 Covid-19-beteg van, de a hivatalosan diagnosztizáltakon kívül még sokkal többen lehetnek.

Jövő július és augusztus között rendezik meg az idén nyárról elhalasztott tokiói nyári olimpiát. Részleteket itt olvashat.

Emiatt már tegnap arról írtak japán lapok, hogy a miniszterelnök, Abe Sinzo vészhelyzetet hirdethet ki ma. Végül ez be is következett, bár a kormányfő nem az egész országra kiterjedve rendelt el rendkívüli állapotot, hanem egyelőre 7 prefektúrában. A rendelet szerdán lép életbe, és május 6-ig lesz érvényben Tokióban, Csibában, Kanagavában, Szaitmában, Oszakában, Hjogóban és Fukuokában. A rendkívüli állapotra hivatkozva a kormányzók kijárási korlátozásokat vezethetnek be, és szabályozhatják az oktatási intézmények működését.

A japán főváros utcáin továbbra is nagy a tömeg. Fotó: Getty Images

Nincs büntetés, ha megszegik a szabályokat

A helyi egészségügyi szakértők abban bíznak, hogy ez majd segít csökkenteni a lakosok közötti érintkezést. Bár a szabályok nem olyan szigorúak, mint a többi országban bevezetett hasonló intézkedések. A japán törvények ugyanis nem teszik lehetővé, hogy a tokiói kormány az európai államokban vagy Kínában látott óvintézkedésekhez hasonlókat léptessen életbe. Az állampolgárokat nem lehet büntetni a korlátozások megszegéséért, és a cégeket sem kényszeríthetik bezárásra.

18 rezidens orvos is megfertőződött

Az is jól mutatja, mennyire lazán kezelik a korlátozásokat az országban, hogy mint kedd délután hírül adták, 40 orvostanhallgató is részt vett Tokióban egy népes ivászaton március 26-án, minek következményeként tizennyolcan koronavírus-fertőzést kaptak. A leendő orvosok Japán egyik legtekintélyesebb egészségügyi intézményében, a Keio Egyetemi Kórházban dolgoznak. A kórház igazgatója "megbocsáthatatlan ostobaságnak" bélyegezte a történteket.