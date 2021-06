2020 októberében érkezett meg Kongsfjordba Valentina Miozzo egy észak-olaszországi nagyvárosból. Új lakhelyén még jobban átélhette a koronavírus-járvány miatt általánossá vált izoláltságot és magányt. Ráadásul épp érkezése után kezdődtek a 24 órás sarki éjszakák, amikor a lakók hónapokon keresztül teljes sötétségben, napfelkelte és napnyugta nélkül élnek. A nő két hónapot töltött el itt, és elmondása szerint beleszeretett ebbe az életmódba, így egyelőre nem is tért vissza Olaszországba - számolt be róla a CNN.

Az Északi-sarkra költözött a járvány elől egy olasz nő. Fotó: Getty Images

Már korábban is lételeme volt az utazás

A korábban túravezetőként dolgozó nő nevéhez egy népszerű blog is köthető, amelyet a fenntartható olaszországi utazásokról írt. A koronavírus-járvány miatt azonban túravezetőként már nem dolgozhatott. Valentina szeptemberben kapott egy ajánlatot egy Norvégia legészakibb részén lévő, sarkköri vendégház vezetéséről, amit két nap gondolkodás után el is fogadott. Egy hónappal később pedig már meg is érkezett a korábbi otthonától 3900 kilométerre fekvő Kongsfjordba, ahol egyébként egyetlen koronavírus-fertőzöttet sem regisztráltak. Elmondása szerint remek lehetőségként tekintett erre az útra, hiszen így egy olyan helyet fedezhetett fel, amit magától talán soha nem választott volna úti célnak.

Elszigeteltség a köbön

A sarkvidéki tundrán olyan elszigeteltségben élnek, amit az európaiak el sem tudnak képzelni. A legközelebbi szupermarket például 40 kilométerre, a legközelebbi kórház pedig 320 kilométerre volt Valentina új lakhelyétől. A repülőtér és a bolt felé vezető, szűk, kanyargós, sziklás út ráadásul rossz időben teljesen járhatatlan. A rendkívüli viszonyok azonban nagyon fontos dologra tanították meg a nőt: arra, hogy ha az ember teljesen elszigetelten él, akkor jobban tud befelé figyelni, és még inkább képes megtalálni magában a mélyen rejtőző energiákat. "Ez egy csodálatos felfedezés volt" - mesélte.

Az örök utazó nem most először töltött el hosszabb időt külföldön, eddig viszont inkább melegebb éghajlatú országokat választott. Új tapasztalataival kapcsolatban azt mondta, hogy a Északi-sarkvidéket lehetetlen összehasonlítani más területekkel, mert itt egyszerűen minden teljesen más, mint a világ többi részén. Valentina azóta még északabbra költözött: a rendkívül távoli Svalbard-szigetvilág felé indult el. Ez a bolygó legészakibb egész évben lakott települése, ahol az utcákon legalább annyi jegesmedvét láthatunk, mint embert.