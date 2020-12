Ingyentesztet hirdettek a fővárosban, azonnal beteltek a helyek

Négy helyszínen öt napon át ingyenes és önkéntes szűrést biztosít a Fővárosi Önkormányzat a budapesti polgároknak - közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a közösségi oldalán. Mint írta, a főváros ötezer antigéntesztet ajánl fel a budapesti lakók szűrésére.

Szűrőbuszos tesztelés Pilisvörösváron 2020. december 11-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az ünnepek előtt megnyugvást adhat

"Tudjuk, hogy ez a mennyiség megközelítőleg sem elég egy általános koronavírus-teszteléshez. Ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az első 5000 budapesti lakcímkártyával rendelkező, 18 évesnél idősebb budapesti jelentkező még az ünnepek előtt, a mintavételt követő 30 percen belül megtudja, hogy aktív fertőzött-e" - közölte a főpolgármester.

h i r d e t é s

Nagy volt az érdeklődés

Koronavírus: van, ahol a lakosság tizede már elkapta - kattintson a részletekért!

A regisztráció megnyitását követően néhány óra alatt be is teltek a helyek. Hozzátették, hogy bár nem a főváros feladata a tesztelés, mégis a kapacitásaikhoz mérten igyekeznek mindent megtenni a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséért. "Az érdeklődés óriási volt, a helyek mindössze egy délután alatt beteltek. Ebből is látszik, hogy mekkora igény és mekkora szükség lenne egy mindenkire kiterjedő, országos tesztelésre, amire a fővárosnak nincs lehetősége, a kormánynak azonban lenne" - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.

A regisztrált személyeket négy helyszínen - a belvárosi Városháza parkban, a Széna téren, a Keleti pályaudvarnál és az Etele téri metrókijáratnál - december 19-e és 23-a között tesztelik majd, összesen 5000 antigén gyorsteszttel. A koronavírus-szűrés eredményét 30 percen belül megtudhatják a jelentkezők. Közölték továbbá, hogy elkezdik vizsgálni a tesztkapacitás növelésének lehetőségeit, hogy minél több budapesti lakosnak biztosíthassák az ingyenes tesztelést.

Vírusszorongás: gyerekeknél akár testi tünetek formájában is jelentkezhet afélelem- a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!