Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi közlekedésben - jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.

Változik a menetrend

Az operatív törzs támogatta az ITM javaslatát, hogy az egészségügyi dolgozók - a járványhelyzetben mutatott példás helytállásuk elismeréseként - díjmentesen utazhassanak a helyközi közösségi közlekedésben, a MÁV-Start, a MÁV-HÉV, a GYSEV, a Volánbusz és más helyközi autóbuszos szolgáltatók járatain a veszélyhelyzet megszűnéséig.

Szólt arról is, hogy látványosan csökkent a forgalom a közösségi közlekedésben, ez azt mutatja, az emberek komolyan veszik és betartják a népegészségügyi javaslatokat. Schanda Tamás elmondta: a kijárási korlátozással összhangban módosulnak a helyközi közlekedés menetrendjei. Valamennyi helyközi közszolgáltató március 30-ától április 10-éig a tanszüneti napokra érvényes menetrendre áll át, szombaton és vasárnap a szokásos hétvégi közlekedési rend lesz életben. A Volánbusz agglomerációs járatai április elsejétől a szombati mentrend szerint közlekednek.

A következő napokban összehangolják a MÁV és a Volán járatait, és leállítják azokat a kizárólag távolsági utazási igényeket kielégítő országos buszjáratokat, amelyek helyettesíthetők vasúttal. A MÁV-Start pótlás nélkül lemondja a nemzetközi vonatokat, amelyek a határzár miatt egyébként is csak az országon belül közlekednének. A közlekedési szolgáltatók a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig elfogadják a közszolgáltatási utazási igazolványokat, a fogyatékossággal élők esetében pedig eltekintenek a lejáró utazási dokumentumok meghosszabbításától.

Ózonnal fertőtlenítik a Volánbusz járatait a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként. Fotó: volanbusz.hu

Az államtitkár azt kérte, lehetőség szerint az utasok mobilapplikáción vásárolják meg jegyüket. A Volánbusznál is megszüntetik a vezetőnél történő jegyvásárlás lehetőségét, ehhez ki is alakítottak egy mobilapplikációt. Ennek akadálymentes változatán még dolgoznak, így a vakok és gyengénlátók addig díjmentesen utazhatnak a Volánbusz járatain. Elmondta azt is, engedélyezték, hogy a Volánbusz a márciusi bérleteket április 15-éig elfogadja, addigra ugyanis várhatóan elkészül a mobilbérlet.

Ezekről a változásokról levelet küldenek a települési polgármestereknek, amelyben tájékoztatják őket ezekről a változásokról és azt kérik, tegyék elérhetővé ezeket a kedvezményeket a helyi közlekedésben is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi közlekedésben is lehetőség szerint meg kell tartani a 1,5 méteres távolságot, és ha nem halasztható az utazás, ajánlott a járművek használata után kezet mosni, fertőtleníteni.

Azzal kapcsolatban, hogy pénteken torlódások alakultak ki a határokon a teherforgalomban, azt mondta, azok reggelre megoldódtak. A teher- és áruforgalom zavartalansága nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági érdek - szögezte le. Ellenőrzik a teherszállításban dolgozókat, és ha az egészségügyi vizsgálat koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg, a magyar állampolgárnak karanténba kell vonulnia, a nem magyar állampolgár pedig nem léphet be az országba. Az egészséges fuvarozók azonban dolgozhatnak.

A felsőoktatási intézményekben elrendelt iskolalátogatási tilalomról szólva hangsúlyozta, az ITM felszólította az intézmények vezetőit, hogy változatlanul tartsák fenn az egészség védelmét szolgáló intézkedéseket, az intézményekben továbbra is távoktatásban folytatódik a képzés.

Szólt arról is, Magyarországon nincs ellátási probléma, az üres polcok annak tudhatók be, hogy lassabb a megszokottnál a polcok feltöltése. Hozzátette: egyszerűsítették a boltokba kiszállítás szabályozását és egyszerűbbé teszik új munkavállalók felvételét a kereskedelemben.

Jelezte: folyamatosan ellenőrzik az áruk és termékek minőségét, árazását; márciusban ötszáz boltot ellenőriztek, és figyelik a webshopokat is.

Kérjenek segítséget a bevásárláshoz az idősek

A szombattól hatályos kijárási korlátozással szintet lépett a járvány elleni védekezés - jelentette ki a sajtótájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, továbbra is egyértelmű cél a járvány terjedésének lassítása, és ehhez feltétlenül szükséges a teljes lakosság együttműködése.

A tisztifőorvos ismét azt kérte az idősektől, hogy maradjanak otthon, mert az ő legfőbb védelmüket az szolgálja, ha nem találkoznak másokkal. Egyúttal azt is javasolta nekik, hogy a bevásárláshoz kérjenek segítséget.

