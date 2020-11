Influenzaoltás: aggódnak a háziorvosok

Idén jóval nagyobb az érdeklődés itthon az influenzaoltás iránt. Ennek következtében sok háziorvosnál már elfogytak a vakcinák, vagy az utolsó darabokat adják be. Hogy lesz-e utánpótlás, és hogy mikor, arról senki sem tud biztosat.

A megkérdezett 20 háziorvos 90 százaléka arra panaszkodik, hogy hiába nagy az érdeklődés, már alig tudnak mivel oltani influenza ellen. Sok körzetben az is kétséges, hogy jut-e vakcina a krónikus betegeknek, pedig a kormány ingyenes oltást ígért - írja a Népszava. Várólista Szegeden, Kaposváron az utolsó oltásokat adják be "Összesen két ampulla influenza elleni vakcinám van, ezek kivételével az összes kapott, vagyis 238 oltást beadtam, és még legalább 150-en várakoznak. Egyetlen hét alatt fogyott el az egész szezonra szánt adag. A területi ÁNTSZ-nél azt ígérték, ha lesz utánpótlás, szólnak. Egyelőre nem jelentkeztek" - így Komáromi Zoltán XII. kerületi háziorvos, az ellenzéki DK fővárosi egészségpolitikusa. Egerben, Horváth Gábor 3000-es betegszámú körzetében már a második adag oltást kezdik adni. 260 jelentkező az elmúlt két hétben már megkapta a vakcinát, az újabb 260-as csomag pedig a napokban érkezett. A háziorvos szerint a korábbinál jóval többen jelentkeznek. Egy szegedi rendelőben már elfogyott a készlet, két hét alatt 220 embert oltottak. Most várólista van, nem tudják, mikor érkezik újabb szállítmány. Idén megnőtt az érdeklődés az influenzaoltás iránt. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images Erdő Gabriella, aki a Somogy megyei Nagyatádon háziorvos, azt mondja, idén 260 vakcinát kapott, amiből 24 adag maradt - ez nagyjából két napra elegendő. Kaposvári háziorvosok is arról számoltak be, hogy sok praxisnál már az utolsó oltásokat adták be a hét második felében. "Négy darab maradt, és mivel a krónikus betegek elsőbbséget élveznek, egyelőre azt kell mondanom az érdeklődőknek, hogy várniuk kell. Noha azt ígérték, mindenkinek több vakcina jut a tavalyinál, én például alig a háromnegyedét, háromszázat kaptam. Jeleztem, hogy ennél sokkal nagyobb az igény, de a hivatalos helyen csak széttárták a kezüket: ennyi jutott. Legalábbis egyelőre" - meséli egy kaposvári orvos.

A legtöbb körzetben Ajkán sincs már háromkomponensű vakcina (3Fluart), a veszélyeztetett korosztályokat azonban még be tudják oltani a négykomponensűvel (Vaxigrip Tetra). "Naponta, kétnaponta érdeklődöm, mikor várható újabb adag, de mindig csak annyit mondanak, hogy egy kis türelmet kérnek" - árulja el az egyik háziorvos. Nyíregyháza egyik rendelőjében ugyan még nem fogytak el a védőoltások, de biztosan nem lesz elég, hiszen az elmúlt 2 hét alatt 205 oltást adott be az ottani háziorvos.

Van, aki szerint csak igényelni kell, és lesz vakcina

Szűcs Zsoltnál, a Bács-Kiskun megyei Szentkirályon is van még védőoltás a rendelőben, ő ugyanúgy 120 darab vakcinát kapott 1600 fős körzetére, mint tavaly. Azt mondja, sokan még gondolkodnak, egyelőre nincs nagy roham. Érdekesség, hogy a Népszava beszélt olyan Zala megyei háziorvossal is, akit meglepett, hogy a legtöbb rendelőben nincs elég oltóanyag; szerinte van és lesz is elég vakcina, akinél nincs, annak igényelni kell és lesz.