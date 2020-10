Immunrendszerünk így tudja kivédeni a koronavírus-fertőzést

A tisztifőorvos kiemelte, hogy elsősorban továbbra is az idősek számítanak a legveszélyeztetettebbeknek, így az ő védelmük különösen fontos. Ezt a célt szolgálja az idősotthonokban már érvényben lévő kijárási és látogatási tilalom is, amelyeknek köszönhetően "100 intézményből 96-ba be sem jutott a vírus", tehát az otthonok 96 százalékában sem dolgozónál, sem gondozottnál nem mutatták ki a koronavírus-fertőzést - ismertette Müller Cecília. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy életkortól függetlenül nagyon fontos az egészségügyi állapotunk karbantartása, valamint az immunrendszerünk védekezőképességének fenntartása.

A megelőzéshez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás is.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az erős immunrendszer titkai

Koronavírus: mik jelzik, hogy már átestünk rajta? A válaszért kattintson ide! h i r d e t é s

A koronavírus elleni hatékony védekezéshez - a járványügyi szabályok és ajánlások betartása mellett - elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás, a C- és D-vitamin pótlása, valamint a bőséges folyadékbevitel is. A tisztifőorvos szerint keveset beszélünk arról, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás mennyire károsítja az immunrendszerünket, így ezeket a rossz szokásokat ajánlott elhagyni.

A mozgás fontossága

Megemlítette továbbá, hogy már 1998-ban feljegyezték, hogy heti 3-szor 30 perc mozgás csökkentette a halálozás kockázatát az influenzajárvány idején. Így a koronavírus-járvány idején sem szabad megfeledkeznünk a rendszeres testedzésről, és tartózkodjunk minél többet a szabadban. Fontos továbbá, hogy a zárt tereket gyakrabban szellőztessük - ez a tanintézményekben és a szociális otthonokban különösen fontos.

Biztonságos élelmiszerek

A tájékoztatón Bognár Lajos országos főállatorvos is felszólalt. Mint mondta, az élelmiszerek csomagolóanyagai nem játszanak fontos szerepet az új típusú koronavírus terjedésében, a megfelelő élelmiszerelőkészítés és hőkezelés azonban biztosan elpusztítja a kórokozókat. Egy pár perces, legalább 60 Celsius-fokon történő főzés vagy sütés például már fertőzésképtelenné teszi a vírust.

A rákbetegeknél súlyosabb betegséget okozhat a koronavírus - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!