Immunológus: újabb hullámok jöhetnek

"Nem szabad megbetegedni, ez a prioritás" - szögezte le az ATV Start című műsorában Falus András immunológus, ezzel is hangsúlyozva az új típusú koronavírus elleni védőoltások fontosságát. Mint mondta, legalább 60 százalékos átoltottság szükséges itthon ahhoz, hogy újra a nyitásról lehessen beszélgetni, ami azt jelenti, hogy 5-6 millió magyar embernek kell megkapnia a vakcinát. Szerinte az időjárás a mi oldalunkra állhat és húsvét környékén már talán kinyithatnak az éttermek teraszai, ám addig, amíg nincs meg a 60-70 százalékos átoltottság, újabb és újabb hullámok fognak jönni.

Kellő átoltottság nélkül a járvány újabb hullámaira számíthatunk. Fotó: Getty Images

Minden vakcina jobb, mint a vírus

Már a kínai Sinopharm-vakcinával is megkezdődött itthon az új típusú koronavírus elleni oltás. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat - kattintson! h i r d e t é s

Az immunológus arra is kitért: sajnos mindenkinek igaza van abban a vitában, hogy némelyik orvos a kevés információra és az Európai Gyógyszerügynökség engedélyének hiányára hivatkozva vonakodik a keleti vakcinák beadásától, míg a másik oldal azt mondja, az a legjobb vakcina, ami már bennünk van. Falus András kiemelte, az, hogy nem tudunk többet minden vakcináról, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek nem működnek. A két és fél hónapja tartó vakcinázás körül eleve sok a kérdőjel, nehéz megmondani például azt is, hogy meddig tart az oltás után kialakuló védettség.

Ám a szakértő kijelentette: "Mindegyik vakcina jobb, mint a vírus, efelől senkinek se legyen kétsége." Hozzátette, már csak azért is érdemes beoltatni magunkat, mert a koronavírus után különböző, sok szervrendszert érintő szövődmények jelentkezhetnek. A fiatalokra kitérve megemlítette azt is, hogy a gyerekek úgy mentek át a koronavírus-járvány első két hullámán, hogy sokan észre se vették, hogy elkapták a fertőzést, ám ezek a fiatalok több hónappal később is veszélyeztetve vannak a SARS-CoV-2 vírus miatt.

Ha minden a terv szerint halad, akkor ezen a héten mintegy 370 ezer embert tudnak beoltani itthon az új típusú koronavírus ellen. Ezzel pedig nagyon nagy lépést tudunk tenni a védettség felé. Erről a témáról részletesebben olvashat korábban megjelent cikkünkben.