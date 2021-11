Immunológus: a 12 év alattiak oltásával kezelhető a járvány

Izraelben is elkezdik oltani COVID-19 ellen az 5 és 11 év közötti gyerekeket - jelentette be vasárnap az izraeli egészségügyi minisztérium.

"A 12 év alatti gyermekek oltásával vissza lehetne szorítani a járványt abba a mederbe, ahol ez kezelhető és nem okoz társadalmi traumát" - fogalmazott a szakember az ATV Start című műsorában, hozzátéve, hogy a vakcináció eközben a gyerekeknek sem okoz traumát, így jó szívvel tudja ajánlani azt. Arról is beszélt, hogy a jelenleg lélegeztetőgépen lévő COVID-19-betegek száma "csúnya", és a negyedik hullám semmivel sem gyengébb a harmadiknál, amiért a delta vírusvariáns, valamint az emberek védettségének csökkenése tehető felelőssé.

Kacskovics Imre immunológus szerint fontos lenne oltani COVID-19 ellen a 12 éven aluliakat is. h i r d e t é s Fotó: illusztráció, Getty Images

Az immunológus kifejtette, mindenképpen érdemes felvenni a harmadik, emlékeztető oltásdózist. Bár sokan abban bíznak, hogy két oltás után is van valamilyen mértékű védettségük, Kacskovics szerint azonban így is súlyosan megbetegedhetnek, kórházba kerülhetnek, tovább terhelve a már egyébként is leterhelt egészségügyi ellátórendszert. Eddig 1,5 millióan vették fel a harmadik oltást, a szakember pedig úgy véli, ezt a számot mindenképpen növelni kell.

Kitért azokra a tévhitekre is, amelyek szerint a vakcina rontja, gyengíti a szervezet természetes immunvédelmét, illetve akárautoimmun betegségekkialakulásához vezethet. Leszögezte, ezek az állítások teljesen alaptalanok, miközben maga a koronavírus-fertőzés valóban okozhat autoimmun megbetegedéseket. A fertőzöttek nagyjából negyedénél jelentkezik például szívizomgyulladás, ami nehezen mérhető az oltási mellékhatások kockázatához. A Pfizer-BioNTech-vakcina esetén például átlagosan egymillió beoltottból ötnél lép fel szívizomgyulladás.

Egy hazai felmérés szerint a többi között a nem és az iskolázottság is kihatással van az emberek oltakozási hajlandóságára.