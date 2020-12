Ilyen a biztonságos karácsony világjárvány idején

Szűk körű és rövid karácsonyi összejövetelekre kéri a lakosságot Boris Johnson brit miniszterelnök. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi járványhelyzetben a kis karácsony a biztonságos karácsony. Az oltási kampány hatására viszont húsvétra jobb lesz a helyzet, a következő karácsonyt pedig már mindenki a korábban megszokott módon ünnepelheti - jegyezte meg.

A brit kormány már korábban bejelentette, hogy az idei karácsonyi időszakra, december 23-a és 27-e között jelentősen enyhíti a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokat. Lehetővé válik például legfeljebb három, nem egy fedél alatt élő család összejövetele egymás otthonaiban - még azokban az országrészekben is, amelyekben magas járványkészültségi szint van érvényben és ennek rendelkezései alapján jelenleg senki nem látogathatja meg szeretteit.

Az engedékenység életekbe kerülhet

Az enyhítési tervekről azonban komoly vita bontakozott ki az elmúlt napokban. A legnagyobb feltűnést az keltette, hogy a két legtekintélyesebb brit orvosi szakfolyóirat közös szerkesztőségi cikkben nevezte "meggondolatlannak" és "durva hibának" ezeket a terveket, és arra figyelmeztette a kormányt, hogy a karácsonyi engedékenység számos emberéletbe kerülhet. Szerda esti sajtótájékoztatóján Johnson közölte, hogy most már nem változtatják meg a karácsonyi enyhítésről hozott döntést, mivel nem akarják "kriminalizálni" azokat, akik már megtervezték a szeretteikkel közös karácsonyt. A kormány ugyanakkor mindenkit a lehető legvisszafogottabb ünneplésre kér a koronavírus elleni védekezés jegyében.

Idén még visszafogottan, de jövőre már a megszokott módon ünnepelnek a családok.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez a legbiztonságosabb megoldás

ha mindenki a lehető legkevesebb emberrel találkozik. A kormány továbbra azt is kéri, hogy az erősen fertőzött térségekben élők ne utazzanak olyan országrészekbe, amelyekben alacsonyabb a koronavírus-fertőzöttek száma. Londonban például - ahol éppen szerdán lépett életbe a legmagasabb szintű, jelentős korlátozásokkal járó járványkészültségi fokozat - jelenleg 270 igazolt eset jut minden százezer lakosra.

Londonban és a vele határos keleti-északkeleti térségekben szerdán már nem nyithattak ki a múzeumok, a turistalátványosságok ésa zárt terű szórakozóhelyek. De be kellett zárniuk a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek is, bár az utóbbiak elvitelre és házhozszállításra még felvehetnek ételrendelést. Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, így egymást sem látogathatják otthonaikban, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában. A karácsonyra tervezett enyhítések viszont ezeket a korlátozásokat is feloldják öt napra.

"Nyerésre állunk"

az oltások és a mostani intézkedések hatására már húsvétra jobb lesz a helyzet az országban, és biztosra vehető, hogy jövőre minden család a korábban megszokott, normális keretek között ünnepelheti a karácsonyt. A múlt kedden kezdődött nagy-britanniai oltási kampány első hetében csaknem 138 ezren kapták meg az új típusú koronavírus elleni vakcinát. "Nem fér kétség hozzá, hogy győzelemre állunk, és meg is nyerjük a vírussal folytatott hosszú küzdelmünket" - mondta a brit kormányfő. Hozzátette, hogyaz országban, és biztosra vehető, hogy jövőre minden család a korábban megszokott, normális keretek között ünnepelheti a karácsonyt.