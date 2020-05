Így változhatna meg a gyermek-alapellátás

A családokat gondozó védőnők ismét személyesen (is) találkoznak gondozottjaikkal. Ám érthető módon igyekeznek nagyon szigorú szabályokkal óvni a szakembereket, akikhez esetenként akár 500-600-an is tartozhatnak, mivel legalább 400 védőnői állás van betöltetlenül. Tudja meg cikkünkből, hogyan változott a védőnői ellátás a járvány hatására. Kattintson a részletekért.

Az alapellátó gyermekorvosok járvány alatt szerzett tapasztalatairól és Pintér Sándor belügyminiszternél tett látogatásának részleteiről is beszélt a MedicalOnline-nak Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke. Mint az interjúból kiderült, egyelőre még nincsenek konkrét átalakítási tervek, sőt a háziorvosi ellátás államosításáról sem volt még szó azon a megbeszélésen, melyen Póta György a gyermek-alapellátásban dolgozó szakembereket képviselte. De, mint mondta, reméli, hogy lesz beleszólásuk az átalakítási tervekbe, és kikérik majd a véleményüket. A belügyminiszter egyelőre arra kért javaslatot tőle és az egészségügy más meghívott szereplőitől, hogyan oldják meg a jelenleg tapasztalható problémákat, anomáliákat.

Póta György szerint alig vannak olyan praxisok, ahol elmaradt volna a gyermekek vakcinázása. Fotó: illusztráció, Getty Images

Így lehetne vonzóbbá tenni a szakmát a fiatalok számára

A HGYE elnöke hangsúlyozta, évek óta jelzik már, hogy nem elég a praxisok többletfinanszírozását biztosítani, olyan praxisközösségek, csoportpraxisok kialakítására lenne szükség, melyek kellően rugalmasak a területenként eltérő viszonyoknak és lehetőségeknek megfelelően. Ez megteremthetné a lehetőségét olyan járásonkénti központok létrehozásának, melyek néhány szubspecifikus szakrendelésen kívül átvennék a kórházaktól a gyermekek ellátását. Póta György szerint ez arra is megoldást kínálna, hogy a házi gyermekorvosi szakma vonzóbbá váljon a fiatalok számára. Megjegyezte, a most lecsengőben lévő járvány során tapasztalták meg igazán, hogy mit jelent a házi gyermekorvosi társadalom elöregedése, a kollégáik 40 százaléka ugyanis 65 év feletti.

"A kerületben, ahol egyébként 12 kollégával dolgozom együtt, négyen maradtunk összesen, másfél hónapon át hatórás rendelésen fogadtuk a praxisokba tartozó összes gyermeket, gyakorlatilag ügyeleti ellátásban. Ám azzal, hogy az óvodák, iskolák bezárásáról viszonylag gyorsan döntés született, alaposan megcsappant a rendelőkben a kisgyermekek száma" - mondta a HGYE elnöke, aki a járvány pozitív hatásairól is beszélt. Úgy fogalmazott, a rendelői látogatások legfontosabb oka szűnt meg, azaz a szülőknek és gyermekeknek nem kellett sorban állni iskolai hiányzások igazolása miatt.

"Régóta szorgalmazzuk a jelenlegi jogszabály módosítását azon irányba, hogy a közösségbe járó gyermekek mulasztásáért elsősorban a szülő feleljen. Most, az óvodák, bölcsődék újranyitásakor - a tisztifőorvos rendelkezésének értelmében - nem kell ismét igazolást adnunk arról, hogy a gyermek egészséges, és közösségbe mehet, elég, ha erről a szülő nyilatkozik. Miért ne tehetné ezt meg év közben is?" - tette fel a költői kérdést Póta György, hozzátéve: örülnének, ha e gyakorlat megmaradna a járvány után is. Emellett az e-receptet is megemlítette, mint egy olyan pozitívum, melyet érdemes lenne megőrizni a későbbiekben is. Sőt, mint mondta, hasonló módon akár az e-beutalót is meg lehetne oldani.

