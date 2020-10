A legnagyobb közösségi oldal folyamatosan próbál lépést tartani a világon zajló társadalmi és egészségügyi folyamatokkal, ami a COVID-19 járvány terjedésével még nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig.

Igyekezzünk az oltásokról is mindig hiteles forrásból tájékozódni! Fotó: Getty Images

"A koronavírus-járvány rávilágított arra, mennyire fontos a felelős egészségügyi magatartás, különös tekintettel a megelőzésre. Mivel a közegészségügyi szakértők egyetértenek abban, hogy a közeljövőben nem várható engedélyezett, tömegesen elérhető COVID-19 elleni védőoltás, elengedhetetlen, hogy az emberek betartsák az alapvető szabályokat egészségük és biztonságuk érdekében" - írja friss közleményében a Facebook.

Ehhez pedig véleményük szerint az is hozzátartozik, hogy az influenzaszezon közeledtével minél több ember éljen az influenza elleni védőoltás lehetőségével, hogy elkerülhető legyen a két vírus - az influenza és a SARS-CoV-2 - együttes és előre meg nem becsülhető hatásainak kivédése.

Az alábbiakban eloszlatunk néhány influenzaoltással kapcsolatos tévhitet, amelyek kétséget ébresztenek afelől, hogy a vakcina beadatása az egyik legfontosabb védőeszközünk a járványszezonban a kézmosás, a távolságtartás és a maszkviselés mellett.

Ezért aztán a legnagyobb közösségi oldal új lépésekkel bővíti tevékenységét. Tájékoztató kampányt indít az influenzaoltásról, és betiltja azokat a hirdetéseket, amelyek megpróbálják lebeszélni az embereket az oltásról. Emellett globális egészségügyi partnereivel - többek között az UNICEF-fel - együttműködve azon lesz, hogy a vakcinációról való hiteles tájékoztatással elősegítse a koronavírus elleni egyre nagyobb arányú immunitás kialakulását - olvasható a hivatalos közleményben.

"Az oltások mindig is prioritást jelentettek az UNICEF számára, és a COVID-19 elleni harc eszközeként most még inkább előtérbe kerülnek. A védőoltások iránti igény növelése világszerte kulcsfontosságú, hogy minél több életet meg lehessen menteni" - magyarázta Diane Summers főtanácsadó, az UNICEF munkatársa. Törekvéseik közé tartozik az is, hogy eloszlassák az oltásokkal kapcsolatos téves információkat, és hiteles, tudományosan alátámasztott információkat osszanak meg, többek között az oltásokról is.

A tiltás a Facebook csapata szerint továbbra sem vonatkozik viszont azokra a hirdetésekre, amelyek az oltásokkal kapcsolatos jogszabályok vagy kormányzati irányelvek mellett vagy ellen szólnak. Viszont ezek a tartalmak csak a hirdetést feladó felhasználók megjelölésével jelenhetnek meg, hogy az emberek láthassák, ki áll a tartalom mögött.

Ahogy arról már a HáziPatika.com is írt, az egészségügyi szakemberek szerint idén - világszerte - különösen fontos a szezonális influenza elleni oltás beadatása, mivel az influenzaszezon egybeesik a koronavírus-járvánnyal. Ezzel ugyanis nagyobb az esély arra, hogy elkerülhető legyen - különösen a veszélyeztetett csoportoknál, azaz az idős embereknél, a krónikus betegeknél és műtéten átesett embereknél - az egyidejű influenza és SARS-CoV-2 vírusfertőzés. Arról ugyanis, hogy a két vírus együtt hogyan hat a szervezetre, még nincsenek tapasztalatok, csak következtetések. Ezek szerint ilyen esetekben súlyosabb lehet a betegség lefolyása, elhúzódhat a felépülés, és több embernek lehet szüksége kórházi kezelésre, mint a két vírusfertőzés esetén külön-külön.