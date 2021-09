Így készül a világ a jövőbeli járványokra

Negyedik hullám: erre számítanak a hazai szakértők.

A koronavírus-világjárvány rámutatott, mennyire fontos szervezet a WHO, mint globális közegészségügyi hatóság - emelte ki Angela Merkel német kancellár. Az újonnan megnyitott világjárvány-, és járványügyi elemző központ (WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence) feladata a járványok kialakulásának veszélyével kapcsolatos adatok minél szélesebb körű - a többi között az állategészségügyre, a klímaváltozásra és a demográfiára kiterjedő - gyűjtése és elemzése lesz, a megelőzés és a védekezés javítását szolgálva.

Globális járványügyi elemző és előrejelző központot nyitottak. Fotó: illusztráció, Getty Images

A felkészülés a cél

A központban egyébként számos tudományág - például az adat- és az orvostudomány - eredményeit és művelőit összefogva igyekeznek minél korábban előre jelezni a veszélyeket. El kell elérni, hogy "jobban fel legyünk készülve a jövőbeli járványokra és világjárványokra" - mondta Angela Merkel, hozzátéve, hogy ehhez elengedhetetlen a globális tudományos együttműködés.

Köszönetet mondtak Karikó Katalinnak

A kancellár kifejezte elismerését a rendezvény egyik díszvendége, a SARS-CoV-2 okozta betegség (COVID-19) ellen védő egyik első vakcina, a német BioNTech és az amerikai Pfizer együttműködésével kifejlesztett oltóanyag hatásmechanizmusának kidolgozása révén világhírű Karikó Katalin munkássága iránt. Kiemelte, hogy lenyűgöző a magyar tudós egész életútja.

Karikó Katalin szerint az új intézetnek fontos szerepe lehet a szakértők, kutatók közötti közvetlen párbeszédben is. Mint mondta, a járvány miatti lezárások azt is megmutatták, hogy a tudományos munkához is nélkülözhetetlenek a személyes kapcsolatok, találkozások.

