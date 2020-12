Így hatott életmódunkra a koronavírus-járvány

Különleges tanulmánykötet jelent meg a Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform Egyesület (TÉT Platform) szerkesztésében arról, hogyan hatott a magyarok életmódjára a koronavírus-járvány. Hogyan változtak sportolási szokásaink a veszélyhelyzet ideje alatt? Másként választottunk-e a boltokban, és jobban figyelünk-e étkezéseinkre? A megváltozott szokásaink közül miket viszünk tovább a járvány utánra? A többi között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk a hazai szakemberek elmúlt hónapokban végzett kutatási eredményeit és következtetéseit bemutató, ingyenesen letölthető 150 oldalas kiadványból. A TÉT Platform közleménye szerint a tanulmánykötet célja, hogy a most zajló második hullámban, vagy egy esetleges jövőbeli vészhelyzetben az eddigieknél is gyorsabb, pontosabb reakcióval akár további életeket menthessenek meg.

A kiadványból az is kiderül, mennyit mozogtak a diákok vagy a felnőttek a kijárási korlátozások alatt.

Fotó: Getty Images

A testmozgás nagy hangsúlyt kapott

A hetven szerző közreműködésével készült kiadványban több mint egy tucat hazai vizsgálat részletes eredményeit találhatjuk meg, az egyes korosztályoknak ajánlott táplálkozási tanácsok mellett például a koronavírus-járvány lelki egészségünket érintő hatásait is részletesen megismerhetjük. Az életmód harmadik pillére, a testmozgás is nagy hangsúlyt kapott a szerkesztés során. Többek között tájékozódhatunk arról, mennyit mozogtak a diákok vagy a felnőttek a kijárási korlátozások alatt, de még azt is megtudhatjuk, hogyan hatott mindez a testsúlyunkra. A kötetből nem maradtak ki azok az információs anyagok sem, amelyek közérthetően, mégis hitelesen adnak tanácsokat a veszélyhelyzet alatti életmódunkhoz.

h i r d e t é s

A TÉT Platform szakmai vezetője, Antal Emese dietetikus, szociológus szerint a tanulmánykötet amellett, hogy rendszerezi a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tudásunkat az életmód területén, hozzájárulhat a veszély csökkenéséhez is. "Tény, hogy életmódunk, ezen belül is a testmozgás és a táplálkozás jelentősen befolyásolja immunrendszerünk működését, így az egészséges életmód nem csak számos krónikus betegség kialakulását segíthet megelőzni, de emellett a vírusos fertőzések rizikóját is csökkenti" - tette hozzá a kötet szerkesztője. A magyar lakosság életmódja járványhelyzet idején: táplálkozás, testmozgás és lélek című kiadvány ide kattintva letölthető.

Vírusszorongás: gyerekeknél akár testi tünetek formájában is jelentkezhet afélelem- ha kíváncsi a részletekre, kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.