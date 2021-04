Így beszéljünk azokkal, akik hezitálnak, beoltassák-e magukat

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint már több mint 100 millió amerikai kapta meg legalább az első dózis koronavírus-oltást - írja a cnn.com. A lap cikkében arra is kitértek, hogy az amerikaiak vakcinák iránti nyitottsága folyamatosan nő: a Gallup nevű gazdasági társaság március végén publikálta felmérésének eredményét, amelyből kiderült, hogy a megkérdezettek 74 százaléka tervezi, hogy beoltatja magát, vagy már meg is kapta az első vakcinaadagot - ez az arány tavaly decemberben még csak 65 százalék volt. Mindazonáltal az amerikaiak nagyjából 26 százaléka egyelőre még hezitál az oltással kapcsolatban. A nyájimmunitás eléréséhez ugyanakkor nagyon fontos lenne a bizonytalankodók legalább egy részét meggyőzni arról, hogy beoltassák magukat. Ha a mi ismerősi körünkben is vannak, akik még nem jutottak dűlőre a vakcinát illetően, hasznosnak fogjuk találni az alábbi tanácsokat: szakértők szerint így bátoríthatjuk az érintetteket.

A járvány legyőzéséhez minél több embernek be kell oltatnia magát. Fotó: Getty Images

Amikor félelem van a háttérben

A hezitálást a legtöbbeknél az újdonságtól valófélelemmagyarázza. Dr. Edith Branco-Sanchez gyermekorvos szerint a félelem teljesen normális emberi reakció, senkit nem lehet tehát azonnal lehülyézni, ha idegenkedik valamitől. Próbáljuk inkább megérteni, mi megy végbe az érintettben! Jó megoldás lehet például, ha leülünk vele egy nyugodt, csendes helyre, és előítéletektől, dühtől mentesen, figyelve arra, hogy egyikőnk se akarjon vitába bonyolódni, elkezdünk beszélgetni a témáról. "Ha valakivel igazán törődünk, és meg akarjuk győzni arról, hogy fogadjon el valami olyat, ami jótékonyan hathat az egészségére, nem használ a kiabálás, a leereszkedő magatartás, vagy az, ha túl sok olyan információt osztunk meg, amiről az illető nem akar hallani. Ezzel csak azt érjük el, hogy a későbbiekben kerülni fog minket" - mondja a doktornő, aki azt tanácsolja, legyünk empatikus, ugyanakkor aktív hallgatói a másiknak.

Minél többet tudunk, annál jobb

Vannak olyanok is, akik amiatt aggódnak, hogy az oltás valamilyen káros folyamatot indít el a testükben, betegséget okoz. Ők, hogy meglássák, hogyan reagál a vakcinára más emberek szervezete, inkább kivárnak. Mint arra azonban Dr. Susan Bailey, az American Medical Association elnöke rámutatott, jellemzően minél többet tudunk az adott vakcináról, annál inkább hajlandóak vagyunk azt beadatni. A bizonytalankodóknak érdemes lehet tehát olyan szakmailag hiteles forrásokat mutatni, ahol utánajárhatnak, hogy működnek a koronavírus-vakcinák, vagy milyen tünetekkel jár az oltás. "A legnagyobb kockázat az, ha nem oltatjuk be magunkat, és elkapjuk a koronavírust" - szögezte le Dr. Bailey.

A személyes tapasztalatok ereje

Dr. Branco-Sanchez úgy vélekedik, a személyes élmények megosztása is meggyőző erővel bírhat. Ő sem titkolta el kis páciensei szülei elől, hogy megkapta az oltást, méghozzá terhesen, épp a második trimeszterben járt akkor. "Egészséges anya, egészséges baba" - ez a doktornő jelmondata. Saját bevallása szerint azért döntött a vakcina mellett, mert szerette volna, ha védve van a vírustól; tudta, ha elkapja a kórokozót, nagyon rossz állapotba kerülhet. Ha minket is beoltottak már, nyugodtan meséljük el a hezitáló ismerősünknek a tapasztalatainkat: elképzelhető, hogy ha azt hallja, mi már túlestünk az egészen, az ő fejében is megfordul, hogy valóban érdemes lehet oltakozni.

Régen volt, most nincs

Szintén remek módszer, ha kipuhatoljuk, mi hiányzik legjobban a hezitálónak a koronavírus előtti életéből, mondja Dr. Bailey. "Szeretne már találkozni a szeretteivel? Szívesen elmenne rendezvényekre? Próbáljuk megértetni vele, hogy úgy térhetünk vissza a leghamarabb a normalitáshoz, ha a populáció 70-80 százalékát beoltják" - magyarázza a doktornő.

Technikai segítség

Végül, de nem utolsósorban a bizonytalankodás mögött azon egyszerű ok is állhat, hogy az érintettnek fogalma sincs, hol jelezheti a vakcina iránti igényét, mi ennek a folyamatnak a menete. Ezt a csoportot a legegyszerűbb "meggyőzni": mutassunk meg nekik minden fontos részletet, sőt, még az oltásra is elkísérhetjük őket, biztosan nagyon hálásak lesznek érte, ajánlja Dr. Branco-Sanchez.

