HPV: egy vírus, amiről nem szabad megfeledkeznünk

Bár tudjuk, hogy améhnyakrákkiváltó oka az esetek 98 százalékában a magas rizikójú HPV-vel történő megfertőződés, magának a fertőzésnek semmilyen tünete nincs, a tényre kizárólag szűrővizsgálaton derülhet fény. "Még az alacsony rizikójú HPV jelenlétét sem jelzi semmi, az első tünet csak jóval később jelentkezik: a nemi szemölcsök a sejtfertőződés után minimum 6 hónappal alakulnak ki. Hasonló a helyzet a magas rizikójú HPV-törzsekkel, amelyeknél látható tünetek később sincsenek, egyedül a méhnyáknál mutatható ki sejteltérés" - mondta dr. Koiss Róbert PhD. szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus. A problémára még a rákmegelőző állapotnál sem hívja fel semmi a figyelmet, panaszok csak akkor jelentkeznek, ha már kialakult a méhnyakrák. Ez a vírusfertőzés utolsó állomása, amikor már daganatos sejtekről beszélünk.

A mellrák után a leggyakoribb daganatos női megbetegedés a méhnyakrák. Magyarországon évente több mint ezer új esetet fedeznek fel és közel ötszázan halnak meg a betegség következtében. Nézzük, hogyan előzzük meg a méhnyakrákot.

Felnőtteknek is ajánlott a védőoltás

A magas rizikójú HPV-törzsek ellen oltással lehet védekezni, amit Magyarországon már a fiúk is megkaphatnak 9 éves koruktól. Viszont ilyen korán sem őket, sem a lányokat nem érdemes oltani, jobb várni 12-14 éves korig. A jelenlegi kutatási eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a vakcinációt 20 éven belül nem kell ismételni. "Ugyan az oltást ingyenesen csak a 7. osztályos, 12 évnél idősebb fiúk és lányok szülei igényelhetik, ezzel együtt ennél idősebb korban is érdemes beadatni. Ez egészen 55 éves korig megtehető, a védelem olyankor is kialakul" - mondta a szülész-nőgyógyász. A megfertőződést óvszerhasználattal sem lehet százszázalékosan kivédeni, mert bár kevesen tudják, de a vírus az óvszeren keresztül is átjuthat. Másrészt a HPV úgynevezett hámfajlagos kórokozó, ami azt jelenti, hogy már a bőrkontaktus elég a kórokozó átadásához.

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a HPV-ről, pedig már védőoltás is van ellene.

Fotó: Getty Images

Figyelni a fertőzésre

Aki 16-os, 18-as, 31-es vagy 33-as HPV-törzzsel fertőződött meg (ezek mind magas kockázatúak), annak félévente szükséges méhnyakszűrésre járnia. Vannak olyan gyógyhatású készítmények is, amelyek a hüvelyben alkalmazva segíthetnek csökkenteni a HPV-vel fertőzött sejtek számát. Ezek mérséklik az újrafertőzési kockázatot is. "Gyógyszeres terápiák nem érhetők el, sajnos nincsenek olyan antivirális készítmények, amelyek hatnának a HPV-re. A tüneteket a gyógyhatású készítmények sem csökkentik, viszont a vírus kópiaszámát igen. Ezzel lehet visszafogni a rák előtti állapot kialakulásának vagy a nemi szemölcsök képződésének kockázatát" - magyarázta Koiss doktor. A humán papillomavírus az esetek 85 százalékában magától is eltűnik a szervezetből, úgymond jön és megy. Azt ugyanakkor tudni kell, hogy a fertőzésen való átesés nem jelent védelmet az újrafertőződés ellen.

Korfüggő rizikó

A magas kockázatú HPV-törzsekkel való fertőződés főleg idősebb korban emeli a méhnyakrák rizikóját. "Ugyan erről pontos statisztikánk nincs, de azt tudjuk, hogy 25 éves korig nagyon magas a HPV-átfertőzöttség, a méhnyakrák viszont ritka. Ezt követően az átfertőzöttség csökkenni kezd, ugyanakkor akik 30 éves koruk fölött fertőződnek meg, azoknál nagyobb eséllyel alakul ki rákmegelőző állapot. Azt is tudjuk, hogy 30 éves kor alatt a rák előtti állapotok is nagy arányban fejlődnek vissza spontán módon. Ez akár az esetek 80 százalékára is jellemző lehet. Ez a szám 30-35 éves kor felett már 50 százalék, vagy az alatti. Emiatt számít lényeges szempontnak az, hogy a fertőzöttséget melyik életkorban mutatják ki. Ezért fontos az is, hogy 30 éves kor felett már ne egyszerű citológiai vizsgálatot végezzenek, hanem HPV-alapú méhnyakszűrést" - mondta a szakértő.

Női lépéselőny

Ha a HPV jelenlétét a szűrővizsgálat során nem mutatják ki, akkor szinte biztos, hogy a következő vizsgálatig nem alakul ki rákmegelőző állapot. Fiúknál és férfiaknál a helyzet nehezebb, esetükben a HPV-fertőződést nem igazán lehet azonosítani a daganatok jelentkezése előtt. Ennek oka, hogy náluk nem lehet úgy mintát venni, hogy az eredmény egyértelmű legyen. A férfiaknál a HPV-16 növeli a fej-nyaki daganatok, végbélnyílás-daganatok kialakulásának rizikóját, amelyeknek száma az elmúlt 10 évben drámaian emelkedett. Ebből a szempontból különösen rossz hír, hogy a szűrés az ő esetükben nem megoldható, erre mód kizárólag a nők esetében van. Emiatt számít nagy előrelépésnek az, hogy az oltást ma már a fiúk is megkaphatják iskolás korukban.