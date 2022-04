HPV-fertőzés: az életmódunk is szerepet játszik a gyógyulásban

Ha a HPV-szűrés eredménye pozitív, az érthető módon felkavaró, sőt ijesztő is lehet, hiszen sokan azonnal daganatos betegségre asszociálnak. Holott a humán papillomavírus (HPV) jelenléte a szervezetben még korántsem jelenti azt, hogy valaki máris rákos, sem azt hogy később az lesz.

A HPV és a nőgyógyászati szűrés kapcsolata Az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő vírus, a HPV sokszor hosszú időn keresztül tünetmentesen bújik meg a szervezetben. Rendszeres szűréssel azonban nemcsak afertőzéstovábbadása, hanem az általa okozott elváltozások is megelőzhetőek. h i r d e t é s

A HPV-nek legalább 200 változata ismert, ezek közül az esetek túlnyomó többségében a fertőzést alacsony kockázatú típus okozza. Ilyenkor 80-90 százalék az esélye annak, hogy immunrendszerünk nagyjából egy év alatt leküzdi a fertőzést, és a HPV-szűrésünk eredménye ismét negatív lehet. Hogy ez minél előbb megtörténhessen, érdemes az életmódunkon is változtatni. Az egészséges életmód ugyanis közrejátszik abban, hogy immunrendszerünk hatékonyan vehesse fel a kesztyűt a fertőzés ellen, illetve hogy csökkenjen a szöveti elváltozások kockázata.

Hogyan változtassunk az életmódunkon pozitív HPV-eredmény után?

Az egyik első és legfontosabb, hogy ne essünk pánikba. Tudatosítsuk magunkban, hogy a népesség nagyjából 80 százaléka találkozik a HPV valamely vírusváltozatával élete során (sokaknál ez ki sem derül), tehát nem vagyunk egyedül. Határozzuk el, hogy mindent meg fogunk tenni a gyógyulás érdekében, és koncentráljunk is erre.

Az aktív, egészséges életmódnak és a stresszcsökkentésnek is kulcsszerepe van a gyógyulásban. Fotó: Getty Images

A gyógyulás felé vezető út lényeges eleme a hatékony stresszcsökkentés, ami pozitív hatású az immunrendszerre. Ennek jegyében tegyük életünk részévé a rendszeres mozgást - a sport egyébként önmagában is hatékony immunerősítő -, a jógát, illetve a meditációt, és próbáljunk legalább napi 7-8 órát aludni. Érdemes továbbá mellőzni az alkoholfogyasztást és letenni a cigarettát. A dohányzás ugyanis jelentősen ronthatja a szervezet ellenálló képességét, emiatt máris rosszabb esélyekkel indulunk harcba a betegségek, a vírusok, így a HPV ellen is. Egy 2017-es kutatás szerint a dohányosok esetében magasabb a kockázata annak is, hogy egyszerre akár több HPV-variánssal is megfertőződjenek.

Hogyan táplálkozzunk HPV-fertőzés esetén?

Bizonyos tápanyagok szintén elősegíthetik a HPV-fertőzésből való gyógyulást, illetve a fogyasztásuk révén csökkenthetjük a daganatos elváltozások kialakulásának kockázatát.

A keresztesvirágúak, mint a torma, vízitorma, káposzta, karfiol, brokkoli úgynevezett glükozinolátokat tartalmaznak. Ezeknek a kénvegyületeknek a szervezetünkben történő lebomlása során egy indol-3-karbinol nevű anyag keletkezik, amely megállíthatja bizonyos ráktípusok növekedését.

Néhány tápanyag bevitelére különösen fontos odafigyelni. Ezeket táplálékkiegészítők formájában is fogyaszthatjuk, de számos ízletes élelmiszerben is megtalálhatók - tegyük ezeket étrendünk részévé! A-vitaminban gazdag élelmiszer például a répa vagy az édesburgonya. Az immunerősítés bajnokának tartott C-vitamin beviteléhez népszerűek a citrusfélék. E-vitamint pedig például növényi olajok és diófélék segítségével juttathatunk a szervezetünkbe.

Folsav. A hüvelyesek, spenót, avokádó és tojás fogyasztásával a megfelelő mennyiségű folsavbevitelről gondoskodhatunk, ami a tudósok szerint szintén fontos lehet bizonyos ráktípusok kockázatának csökkentése, valamint a méhnyak egészségének megőrzése végett.

Antioxidánsok. A számos kóros elváltozás, köztük a daganatos betegségek hátterében is fellelhető szabad gyökök ellen vessük be a magas antioxidáns-tartalmú élelmiszereket, mint például a paradicsom, az eper, a cseresznye, a tök, a cukkini, a kaliforniai paprika, a zöld tea vagy az áfonya.

mint például a paradicsom, az eper, a cseresznye, a tök, a cukkini, a kaliforniai paprika, a zöld tea vagy az áfonya. Figyeljünk a cukorra! Amire még érdemes odafigyelni a táplálkozást illetően, az nem is annyira a "mit", mint inkább a "hogyan". A napi egy-két nagyobb étkezést cseréljük inkább több kisebbre, mert ez jótékony hatással lesz a vércukorszintünkre, ami kapcsolatba hozható azimmunrendszermegfelelő működésével. Továbbá szervezetünk ellenálló képességének minél jobb hatásfoka érdekében próbáljuk csökkenteni a finomítottcukor-bevitelt is.

Rendszeres orvosi vizsgálatok, szűrések

Ne feledjük, hogy a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzésre továbbra is szükség van, illetve az orvosunk által javasolt további vizsgálatokon szintén részt kell vennünk. Ezen kívül pedig legalább évente ajánlott részt venni szűrővizsgálatokon.