Laboratóriumi vizsgálatokkal fel tudjuk mérni az antitestjeink mennyiségének számszerű értékét, de kevésbé ismert, hogy eddig csak webshopokban és egyes áruházakban illegálisan értékesített, professzionális használatra regisztrált, de a lakosság által vásárolt neutralizáló antitest tesztekkel lehetett otthon szemi-kvantitatívan gyorstesztelni.

Ma már az otthoni használatra regisztrált antitest tesztek között is létezik azonban olyan szemi-kvantitatív eszköz, amely képes az antitestek mennyiségi szintjeinek sávos kimutatására.

Noha jelenleg nem lehet még biztosan látni, hogy lesz-e újabb fertőzés hullám, a védekezés ma már napi tevékenységünkké és felelősségünkké vált. Így azt is gyakrabban érdemes megtudnunk, vajon termelődött-e elegendő antitestünk ahhoz, hogy egy újabb fertőzéssel szemben ellenállóbbak legyünk. A koronavírus omikron variánsa is még köztünk van, ráadásul ennek BA. 2 variánsa Németországban járványcsúcsot, Ausztriában újabb szigorításokat eredményezett. A korlátozások megszüntetésével a járvány teljes nyugvópontra kerülésének esélye egyre kisebb, egy új, tavaszi hullámnak viszont egyre nagyobb. Az omikron következményei ugyan kevésbé tűnnek kockázatosnak a korábbi mutánsokhoz képest, mégsem érezheti magát senki biztonságban még beoltott állapotban, emlékeztető oltással sem, sőt, a háromszor beoltottak is megfertőződhetnek. Ezért, noha fokozott óvatosságra van szükség, ennek jelei azonban nem érzékelhetőek. A GVH közelmúltban kiadott jelentése is azt állapítja meg, hogy a COVID-antitest tesztek jelenleg háttérbe szorultak az antigén tesztekhez képest.

Az egyik vezető lakossági diagnosztikai eszköz forgalmazó, az A-Lab Pharma marketing vezetője, Kosik János szerint a lakosság sokkal kisebb mértékben él antitest szintjének feltérképezésével, mint az indokolt lenne. Egy 2022 februárjában megjelent hazai kutatási környezetben készült tanulmány [1] szerint a beadást követő időszakban mind a hat itthon használatos vakcina kellő védelmet képes nyújtani, de ez a védelem a nemzetközi kutatási eredményekhez hasonlóan idővel valamennyinél különböző mértékben négy-hat hónap alatt csökkenésnek indul. Az oltások hatékonyságának mérséklődését csak egy emlékeztető oltás (vagy egy újabb fertőzés) fordíthatja vissza.

Sokkal gyakrabban lenne indokolt antitest teszttel feltérképezni az immunvédelmünk szintjét

Nem árt időnként megnéznünk, mi is volt a második vagy harmadik alkalommal megkapott oltásunk időpontja, és hogy vajon mekkora lehet az aktuális antitest szintünk. Azoknak is érdemes megvizsgálni antitest szintjüket, akik már átestek a betegségen, és emiatt nem oltatták be magukat, de a gyógyulásuk óta eltelt már jó néhány hónap. Az is előfordulhat, hogy a korábban beoltott és a betegségen átesett személyek az utolsó ismert oltási időpont után 4-5 hónappal is még nagyon magas antitest szinttel bírtak, ami tünetmentes lefolyású újabb fertőződést vagy kiemelkedően hatékony immunrendszert valószínűsít.

Egyéni különbségek is léteznek, ezek is indokolják a rendszeresebb antitest mérést

Mivel a különböző oltások hatékonyság csökkenése időben különbözik, és mivel ennek ideje személyfüggő is, ezért mindenkinek érdemes rendszeresen követnie antitest szintjének változásait. A mérések gyakoriságának növelése érdekében klinikai laboratóriumi vizsgálatokat gyakran igénybe venni meglehetősen költséges lenne, de a svájci LOMINA otthoni felhasználású gyorsdiagnosztikai eszköze már képes szemi-kvantitatív antitest meghatározásra, amellyel nem csak havonta, de kéthetente vagy akár hetente is ellenőrizni tudjuk antitest szintünket, s így megtudhatjuk, hogy milyen mértékben változik immunrendszerünk ellenállóképessége, és szükséges-e szakemberrel konzultálni a következő emlékeztető oltás igényléséről.

Antitest szint ellenőrzés otthonunkban

A svájci gyártmányú LOMINA az első és jelenleg az egyetlen a gyógyszertárakban országosan elérhető, az Európai Unió által otthoni használatra regisztrált antitestteszt, amely a koronavírus okozta fertőzés vagy a vírus elleni oltás hatására termelődő IgG antitestek szintjét szemi-kvantitatív módon mutatja ki. A teszt laboratóriumi háttér nélkül jelzi az IgG antitestek mennyiségi sávjait (sajnos hazánkban a professzionális antitest teszteket, amelyek dobozán nem található a CE védjegy mellett egy négyjegyű szám, nem legálisan értékesítik a lakosság körében).

Míg a Lomina IgG szenzitivitásának gyár által közzétett klinikai értéke vírusfertőzés esetén 95,64%, az Ostrava State Health Institute (Osztravai Állami Egészségintézet) 2021 tavaszán folytatott 1400 fős vizsgálata alapján a hazánkban is elérhető legfontosabb oltások után a Lomina teszt 100%-os érzékenységgel jelezte az IgG antitestek jelenlétét, és a tesztben található útmutató alapján az eszköz az IgG tesztcsík megjelenési ideje alapján képes meghatározni az antitest mennyiségünk sávos mértékét is.

A tesztet bárki elvégezheti, 14 éves kor alatt a szülői felügyelet indokolt. A mintát a gyártó szerint leginkább a gyűrűs vagy a közepes ujjunkból vett vérből kell nyerni, és a teszt képes a vakcinák vagy Covid-fertőzések után a termelt ellenanyag mennyiségének nagy biztonsággal történő sávos kimutatására az oltást vagy a tünetek megjelenését követő 14-21. naptól, az IgG antitest termelődésének várható elindulásától. Az antitest szintjét a minta tesztkazettába történő cseppentése és az IgG csík megjelenése között eltelt idő jelzi. Minél rövidebb az eltelt idő, annál magasabb az antitest szintünk. Fontos: a pozitív tesztcsík első, bármilyen halvány megjelenéséhez kell viszonyítani az időmérést.

A legtöbb esetben ugyan hasznos és pontos választ kaphatunk egy gyorsteszt segítségével is, de minden esetben célszerű orvos tanácsát kérni a személyre szabott vizsgálatok érdekében, mivel az immunrendszer védekezőképességét nem csupán az IgG antitestek szolgáltatják, hanem az úgynevezett T-sejtes immunválasz is. A gyorstesztek leginkább arra szolgálnak, hogy követni tudjuk antitest termelődésünk aktuális állapotát. Legalább egy alkalommal nem árt laboratóriumi vizsgálatot is végeznünk, amelyből megismerhetjük, hogy rendelkezünk-e T-sejtes immunitással. A gyakori antitest mérésre a Lomina antitest teszt hasznos és költséghatékony alternatívát kínál.

Hogyan döntsünk?

Egyre távolabb kerülünk időben a harmadik oltástól, 2022 tavaszán már azoknak kell megtudniuk, mennyire védettek a koronavírustól, akik 2021 őszén kapták meg emlékeztető oltásukat. Egy esetleges újabb hullám előtt érdemes megtudni, kellően védett-e szervezetünk a behatoló koronavírusoktól.

További informáciért keresse fel www.lominateszt.hu oldalt. A tesztet keresse a patikákban is!

[1] 1. MedRxiv 2022.02.18: Real-time monitoring of the effectiveness of six COVID-19 vaccines in Hungary in 2021 using the screening method. Horváth J. Krisztina (SE ESK), Ferenci Tamás (Óbudai Egyetem), Ferenczi Annamária (SE ESK), Túri Gergő (SE ESK), Röst Gergely (Szegedi Tudományegyetem), Oroszi Beatrix (SE ESK). A kézirat szaknyelven még lektorálatlan változatú, de a hírek szerint már elbírálás alatt áll egy nemzetközi szaklapnál.