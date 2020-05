Hétfőtől megrohamozzák a fodrászatokat az olaszok

A fodrászatok és kozmetikai szalonok megkezdték az üzlethelyiségek fertőtlenítését, ugyanis már nagy erővel készülnek az újranyitásra. A friss felmérések szerint az olasz nőknek ezek a szolgáltatások hiányoztak a leginkább a koronavírus-járvány utóbbi két hónapjában. Az előírások szerint azonban a vendégeket egyenként kell fogadni, ezért máris hosszúra nyúltak a várólisták.

Az éttermek is készülnek a nyitásra

A korábban fokozatosnak tervezett enyhítések helyett végül május 18-ától szinte mindent újranyitnak Olaszországban. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!

A mintegy félmillió olaszországi bár és étterem kezdte meg a felkészülést a vendégek újbóli fogadására. Az óvintézkedések miatti asztalszám-csökkenés ellensúlyozására az önkormányzatok felfüggesztették a területfoglalási díjak begyűjtését. A megállapodás értelmében a presszókban, kávézókban és éttermekben a pincérek és vendégek között legalább 1, az asztalok között pedig minimum 4 méteres távolságot kell biztosítani, hogy csökkenjen a koronavírus esetleges terjedésének kockázata. Amennyiben lehetséges, a presszók és éttermek előtti járda- és útszakaszon is elhelyezhetők asztalok. Egyébként több helyen is ingyenes kóstolóval és "karanténzáró partival" készülnek megünnepelni az újraindulást. A vendéglátók azonban attól tartanak, hogy a vendégek nem fognak rögtön visszatérni a fennmaradófélelemés az anyagi nehézségeik miatt.

Bolzanóban már május 11-én megnyitottak a fodrászatok. Fotó: Getty Images

A strandolás is más lesz, mint eddig

Szigorú óvintézkedésekkel nyitják újra a strandokat is. A biztonsági távolságot még a tengerben lubickolóknak is be kell tartani. A strandokon minden egyes napernyőhöz 12 négyzetméternyi területet kell biztosítani. Annyi vendég lehet a strandokon, ahány napozóágy elfér egymástól biztonságos távolságban, és egy adott napernyő területén csak azok tartózkodhatnak, akik lefoglalták a helyet. A csoportosulás, valamint a csoportos sportolás és játék itt sem engedélyezett. A vendégek közötti távolság betartását a strand üzemeltetőinek kell felügyelni. Emellett - a koronavírus elleni védekezés jegyében - rendszeresen fertőtleníteni kell a mellékhelyiségeket, a zuhanyzókat és az öltözőket is.

A Róma és Nápoly között található, eddig egyetlen koronavírus-fertőzöttet sem regisztráló Ponza és Ventotene szigete bejelentette, hogy kizárólag előzetes helyfoglalással engedik majd be a látogatókat, és idén nyáron nem fogadják a reggel érkező, majd már aznap este távozó turistákat. Szardínia szigete pedig már korábban közölte, hogy csak negatív vírusteszttel engedi be a látogatókat.

Eltűntek a szájmaszkok a gyógyszertárakból

A május 18-ától tervezett országos újraindulás előtt azonban. Domenico Arcuri járványbiztos közlése szerint az országban a koronavírus-járvány kezdete óta több mint 200 millió szájmaszkot osztottak szét, ebből több mint 36 milliót az utóbbi egy héten. Viszont az üzérkedésre is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a szájmaszkok árát az olasz kormány ötven centben szabta meg, és általános forgalmi adóval számolva 61 centért ajánlják az árusítást. Emellett hiánycikk lett a műanyag kesztyű is, pedig hétfőtől kötelező a viselete. Az olaszok egyébként 221 ezer igazolt koronavírusos esetről és csaknem 31 ezer áldozatról számoltak be szerdáig.